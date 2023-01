Rennes Gare. Le restaurant Território remplace chèrement le Café noir

Adieu le chat noir, bienvenue au Território ! Un restaurant qui prolonge la tradition d’une ouverture sept jours sur sept. Bienvenue en territoire hispano-américain ? Plutôt dans un restaurant de cuisine du monde.

Que de souvenirs du Café noir chez nombre de noctambules rennais venus procéder à une (salvatrice) pause restauratrice ! Après trente ans de loyaux services, le chat s’en est allé du 55, avenue Jean Janvier, près de la gare de Rennes ; et la brasserie s’appelle désormais non la gato negro mais Território. Unidivers a testé ce resto pour vous. Résultat : un ensemble bon, mais des tarifs (trop) élevés.

Rénové dans une ambiance brasserie classique, claire, propre et fraiche, mais sans originalité marquée ni exubérance caliente malgré l’emblème d’une piñata, le Território propose une cuisine hispanique avec, notamment, du bœuf argentin grillé à façon. Mais pas que. Tant s’en faut.

L’apparence sud-américaine laisse vite place à une brasserie façon cuisine du monde comme on en voit essaimer un peu partout. Ainsi, une fois passées l’invitation festive de la piñata mexicaine et la promesse argentine gourmande, la carte développe en fait 6 axes à destination de tous les types de consommateurs : grill, street-food, cru, végétarien, frit. De quoi plaire à tous les palais.

« Street, Grill, Fries, Raw, Veg, Sides, Sweet & Cocktails. Sous le signe du dépaysement, les recettes du Território offrent un voyage culinaire autour du meilleur de chaque continent. Tempura, curry et risotto côtoient croque, pizza et burger exclusifs, tartare et ceviche originaux, grillades de viandes et poissons parfumées et plats végétariens exotiques. Chaque midi en semaine, un plat du jour est proposé selon une thématique quotidienne à découvrir. Une sélection de bières du monde et une carte de cocktails mettent en appétit. Un bon choix de cafés, thés et boissons chaudes permet aussi de se régaler. »

Plaire à tous les palais, mais à toutes les bourses ? Heu, non. Même celles qui sont bien garnies sont susceptibles d’êtres déçues par des portions pas assez généreuses et des prix à l’avenant… Comptez entre 14 et 38 euros un plat de résistance, des accompagnements (riz, pommes de terre, légume, salade) tarifés 6,50€. Cette ligne peu modérée se poursuit avec des tarifs de desserts un chouïa excessifs : 8€ en taille moyenne, 12€ en grand. Une ligne tarifaire élevée sachant que le restaurant Território n’est pas un gastro…

En pratique, le déjeuner est certes bon (des produits frais, bien cuisinés et bien agencés, mais rien d’extraordinaire) ; pour autant, un solide mangeur devra débourser entre 30 euros et 50 euros pour être rassasié d’un plat consistant, d’un dessert et d’une boisson. Bien sûr, il y a la formule déjeuner à…25 euros. Elle comprend un plat principal, un café gourmand et une boisson (thé glacé ou une bière). Mais là encore, au regard de la taille et de la qualité, c’est un peu cher ; un écot de 20 euros semblerait plus juste. Au final, Território est un bon resto mais présente un rapport qualité-prix peu attractif.

Retrouvez toute la carte du resto Território ici

Le restaurant Território est ouvert sept jours sur sept de 11 h à 23 h, et jusqu’à 1 h du matin du jeudi au samedi. À noter, du jeudi soir jusqu’au samedi, Ludovic Bretel, champion de France de mojitos, met la main au shaker. L’ambiance musicale fait la part belle aux musiques des années 1980-1990.

Restaurant Território, 55, avenue Janvier, à Rennes. Ouvert sept jours sur sept, de 11 h à 23 h en continu, et du jeudi au samedi, 1 h du matin. Tél. : 02 99 30 54 40. Site : https://www.territorio-restaurant.com/