RENNES EN PISTE POUR UN GRAND RÉSEAU EXPRESS VÉLO MÉTROPOLITAIN

Démarrage des travaux de liaisons vers Le Rheu et Noyal-Châtillon-sur-Seiche : le Réseau express vélo métropolitain continue son déploiement en 2022.

Prévu parmi les actions du Plan de déplacements urbains de Rennes Métropole, adopté en janvier 2020, le Réseau express vélo (REV) métropolitain connaît de nouvelles avancées à partir de janvier 2022.

Les travaux de la liaison Rennes – Le Rheu ont débuté depuis le 5 janvier, et ceux de la liaison Rennes – Noyal-Châtillon-sur-Seiche ont démarré ce lundi 10 janvier.

Ce projet métropolitain participe pleinement au plan d’actions mis en oeuvre par Rennes Métropole en faveur de la transition écologique et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en encourageant la pratique des mobilités alternatives à la voiture solo.

Le Réseau express vélo métropolitain, c’est quoi ?

Le Réseau express vélo (REV) est un projet métropolitain reliant Rennes et les communes de la première couronne métropolitaine. Il prévoit 104 km de liaisons sécurisées. Composé majoritairement de pistes cyclables, le Réseau permet d’assurer la continuité, la lisibilité et la sécurité des aménagements, pour encourager la pratique du vélo. Le Réseau express vélo conforte et complète les aménagements existants, en mettant en oeuvre une continuité entre les différents tronçons de pistes et bandes cyclables déjà réalisés. Le déploiement du Réseau est accompagné d’une signalétique adaptée pour permettre la lisibilité et l’identification de ces liaisons cyclables (marquages au sol, panneaux directionnels).

L’année 2022 va être marquée par l’aménagement de 5 nouveaux itinéraires du Réseau express vélo, reliant Rennes à Cesson-Sévigné, Chartres-de-Bretagne, Le Rheu, Montgermont et Noyal-Châtillon-sur-Seiche.

Calendrier du début des travaux et de mise en service

• Rennes – Le Rheu : 5 janvier 2022 pour une mise en service fin 2022 ;

• Rennes – Noyal-Châtillon-sur-Seiche : 10 janvier 2022 pour une mise en service fin 2022 ;

• Rennes – Montgermont : septembre 2021 pour une mise en service fin 2022 ;

• Rennes – Chartres-de-Bretagne : mai 2022 pour une mise en service courant 2023 ;

• Rennes – Cesson-Sévigné : septembre 2022 pour une mise en service à l’été 2023.

La liaison Rennes – Le Rheu : détails et travaux

Cette liaison prolongera les aménagements cyclables déjà réalisés à Rennes entre la place de Bretagne et le Roazhon Park. Elle permettra de relier le parc d’activités Ouest à Vezin-le-Coquet et au Rheu sur 6,6 km, avec une largeur bidirectionnelle cyclable confortable de 3 m.

Elle sera :

• constituée d’une piste en enrobé, avec une signalétique spécifique au REV ;

• sécurisée par la mise en place de séparateurs en bois ou de noues (fossés herbeux) pour isoler le cycliste de la voie réservée aux véhicules ;

• signalée par un marquage au sol sur les carrefours pour permettre aux automobilistes d’identifier le passage de la piste cyclable.

Un phasage en 10 sections est mis en place pour ces travaux afin de limiter l’impact sur la circulation, qui se fera sous alternat à chaque phase de travaux. Le détail du phasage et du calendrier est à retrouver sur l’info riverains disponible en pièce-jointe.

Ces travaux mobilisent un budget de 2,2 M €.

Visuels à retrouver en pièce-jointe.

La liaison Rennes – Noyal-Châtillon-sur-Seiche : détails et travaux

Cette liaison relie le quartier du Blosne, depuis l’avenue des Pays-Bas, à Noyal-Châtillon-sur-Seiche via une piste cyclable réalisée en rive ouest de la RD82, pour une longueur totale de 5,5 km. Elle offrira une largeur cyclable bidirectionnelle confortable de 3 m.

Elle présentera les mêmes caractéristiques que la liaison vers Le Rheu : piste en enrobé, isolement des cyclistes grâce aux séparateurs en bois ou aux noues, marquage au sol, etc.

Ce chantier est également divisé en 10 sections. Le détail du phasage et du calendrier est à retrouver sur l’info riverains disponible en pièce-jointe.

Ces travaux mobilisent un budget de 2,1 M €.

Visuels à retrouver en pièce-jointe.

Pratique

• Info riverains détaillant les travaux pour la liaison entre Rennes et Le Rheu à retrouver en pièce-jointe.

• Info riverains détaillant les travaux pour la liaison entre Rennes et Noyal-Châtillon-sur-Seiche en pièce-jointe.

• Cartographie du REV et des réalisations à retrouver en pièce-jointe.

• Le site de Rennes Métropole détaille le projet du REV métropolitain (carte, calendrier) sur cette page.

