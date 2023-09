Rennes. Rendez-vous à la rentrée Waouh du Triangle le dimanche 17 septembre

Le Triangle, en partenariat avec Les Tombées de la Nuit, présente La Rentrée Waouh du Triangle. Cette ouverture de saison se déroule dimanche 17 septembre de 14h30 à 18h.

Entre danse et nature, cette Rentrée Waouh sera un dialogue entre le hip-hop et les espaces naturels bordant le Triangle et l’occasion d’entrer dans l’univers poétique et virtuose de Bruce Chiefare. Le chorégraphe rennais a carte blanche pour nous faire découvrir sa danse urbaine et contemporaine très en lien avec la nature. L’occasion de découvrir son trio REssources et trois soli présentés dans le jardin et sous le préau de la Cité de la danse. Parce que plus on est de fous, plus on rit, les voisins du Triangle seront aussi de la partie ! La bibliothèque Triangle proposera un atelier créatif autour du vivant et de la nature tandis que Les Cols Verts mèneront la 5ème édition de leur Potager des cultures. Ajoutons à cela d’autres surprises comme un mini Dancefloor, la Boum box, l’exposition La danse contemporaine en question, un espace de jeux pour les enfants ou encore des invitations à danser par des enseignants et enseignantes. Ce dimanche sera bien sûr l’occasion de la présentation de saison du Triangle autour d’un verre au bar. Venez nombreux pour ce dimanche de rentrée entre cour et jardin !

Entrez dans l’univers poétique et virtuose de Bruce Chiefare ! Nous avons donné au chorégraphe rennais carte blanche pour vous faire découvrir sa danse urbaine et contemporaine qu’il lie avec la nature. L’occasion de découvrir son trio REssources et 3 soli qui s’installeront dans le jardin du Triangle et sous le préau.

Parce que plus on est de fous, plus on rit, nos voisins seront aussi de la partie ! La Bibliothèque Triangle proposera un atelier créatif autour du vivant et de la nature pendant que Les Cols verts mèneront la 5ème édition du Potager des cultures.

A cela, rajoutons d’autres surprises avec notre nouveau mini Dancefloor, « la Boum box », l’exposition « La danse contemporaine en question », un espace de jeux pour les enfants ou encore les invitations à danser par nos enseignant·es. L’occasion bien sûr de vous présenter également la saison autour d’un verre au bar du Triangle.

On vous attend nombreux·euses pour ce dimanche de rentrée entre cour et jardin !

Programme du dimanche 17 septembre :

15h30 — Présentation de saison signée

16h15 à 18h — Ouverture de la billetterie et possibilité d’inscriptions aux ateliers réguliers

→ Les spectacles

15h — REssources de Bruce Chiefare — danse contempo hip-hop

15h30 — conte au Potager des cultures

16h15 — Kinetic Art de Naoko Tozawa — danse hip-hop

16h30 — conte au Potager des cultures

17h15 — L’interprète de Bruce Chiefare — danse contempo hip-hop

18h15 — Solo de Bats — danse électro

→ Les ateliers · participer, danser, créer

14h30 à 17h30 — atelier créatif ‘marque-page’ par la Bibliothèque Triangle

15h30 — invit’ à danser : danse contemporaine avec Nathalie Salmon

16h30 — invit’ à danser : capoeira avec Marie Eve Delet et Michelle Brown

17h30 — invit’ à danser : danse afro beat avec Soukamba Diabo

17h30 — visite guidée de l’exposition « La danse contemporaine en questions »

Bonus

14h30 à 18h

— Boum box & jeux de danse

— Expo : La danse contemporaine en questions

— 5ème fête du Potager des cultures dans les jardins du Triangle

Le Triangle, Boulevard de Yougoslavie, Rennes

A noter : présentation des spectacles qui ont lieu en journée jeu 21 sept 12h30 ; présentation de la saison aux groupes (toute la saison) jeu 21 sept 17h + ven 22 sept 14h30

*

Le dimanche 17 septembre 2023, c’est aussi la rentrée des Cols Verts Rennes qui organisent la cinquième édition de la Fête du Potager des Cultures qui met à l’honneur la nature en ville et le bien-manger. Cette année, c’est l’alimentation qui est célébrée mais attention, il s’agit bien d’une alimentation accessible, durable et interculturelle.

Quelques exemples d’activités :