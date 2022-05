Rennes. Des rencontres, des documentaires et des histoires à Maurepas

8e édition à Maurepas des Rencontres Documentaires “Des Histoires” dans le quartier de Maurepas à Rennes du 24 au 26 mai et à St Germain-sur-Ille le 29 mai 2022.

Comptoir du doc organise le festival Des Histoires en partenariat avec une vingtaine d’associations socio-culturelles et artistiques du quartier de Maurepas à Rennes. Les 3 journées mettent à l’honneur le cinéma documentaire de manière participative et conviviale, pour accueillir des projections, des rencontres avec les cinéastes, un spectacle musical, des ateliers de découverte et des animations festives.

Des cinéastes d’ailleurs à la rencontre du public

Trois projections rythmeront le festival pour nous faire découvrir des histoires vraies aux tonalités diverses : l’histoire des vies dans le camp syrien de Yarmouk durant le siège de 2013, celle plus proche et étrangère à la fois de Franck, tiraillé entre son héritage culturel de la communauté des gens du voyage et ses aspirations individuelles… et enfin celle, un brin folle, d’une troupe de joyeuses circassiennes du grand nord, qui poursuivent et partagent leurs envies créatrices ici en Bretagne ! Les cinéastes seront présent·es lors Des Histoires pour échanger au sujet de leurs films respectifs et se prêter à la curiosité du public.

Redécouvrir le quartier, à travers le regard de jeunes réalisateurs en herbe

Avant d’être rénovée, la place du Gros Chêne sera au coeur d’un court-métrage porté par des jeunes du quartier. Ils ont choisi de garder trace d’un espace emblématique, où l’arbre qui lui donne son nom semble déjà tombé dans l’oubli… Ce film collectif sera présenté parmi d’autres portraits réalisés par des habitans du quartier, tout au long de la programmation Des Histoires. Ils sont issus de stages d’initiation à la réalisation documentaire proposés en amont du festival.

De Maurepas à St Malo; un festival qui s’expatrie dans le sillon de l’Etonnant Voyage

C’est à Saint-Germain-sur-Ille, le 29 mai, que se tiendra la 3ème et dernière soirée de projection Des Histoires, en forme de trait d’union entre deux événements artistiques intimement liés. Depuis 2019, l’’Etonnant Voyage relie Rennes à Saint Malo à travers une marche solidaire mettant à l’honneur l’égalité, de manière poétique, festive et engagée.

Infos pratiques : GRATUIT et ouvert à tous

Dates : 24, 25, 26 et 29 mai 2022

Lieux : au Pôle associatif de la Marbaudais à la Maison de Quartier Bellangerais

Programme complet :