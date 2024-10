Rennes REGARD(S), le Festival de cinéma et culture queer se déroulera du 11 au 15 décembre

A l’initiative de l’association Iskis, centre LGBTI+ de Rennes, la première édition de Regard(s), festival de cinéma et culture queer, aura lieu à Rennes du 11 au 15 décembre 2024.

Cette action s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les discriminations par la médiation et la visibilisation de la culture LGBTQIA+. Le festival est ouvert à tous les publics et propose également des actions d’éducation aux images, et une sensibilisation aux représentations normatives parfois véhiculées par le cinéma. Les droits civiques des personnes LGBTQIA+ sont de plus en plus reconnus, mais il est toujours vital de visibiliser leurs récits et l’imaginaire Queer.

Révélé à la semaine de la critique du Festival de Cannes 2024, le premier long-métrage par le.la réalisateur.ice Alexis Langlois, Les Reines du Drame, sera présenté au cinéma l’ARVOR le 24 octobre à 20h15. Quelques semaines avant l’ouverture du festival, le film nous fait l’honneur d’un avant-goût, en présence d’une partie de l’équipe du film. Nommé cette année pour la Queer Palm, ce film musical racontre l’histoire de la rencontre entre deux chanteuses, Mimi Madamour et Billie Kohler, lors d’un concours de chant télévisé.

Synopsis : « 2055. Steevyshady, youtubeur hyper botoxé raconte le destin incandescent de son idole, la diva pop Mimi Madamour, du top de sa gloire en 2005 à sa descente aux enfers, précipitée par son histoire d’amour avec l’icône punk Billie Kohler. Pendant un demi-siècle, ces reines du drame ont chanté leur passion et leur rage sous le feu des projecteurs. »

Le Festival souhaite promouvoir les œuvres cinématographiques aussi bien contemporaines que plus anciennes, sur les thématiques des sexualités et des identités de genre. Le festival propose aussi des rencontres, des conférences, des expositions et des soirées organisées par des artistes rennais.ses. Durant cinq jours, il se tiendra dans les lieux culturels emblématiques de Rennes : TNB, ARVOR, FRAC, Café des Champs libres. Les librairies et médiathèques rennaises sont associées à cet évènement, pour faire rayonner la culture queer dans toute la ville.

Site du festival (attention site non-sécurisé et programme non accessible)

Lieux :

Cinéma du TNB

1 rue St Hélier, Rennes

02 99 31 12 31

Prix des entrée: 6€

Carte Sortir et carte d’abonnements applicables

Métro – Charles de Gaulle, Gares et République Bus – Lignes C1, C2, C3, 11, 54, 55, 56 (arrêt Liberté-TNB)

Cinéma Arvor

11 rue de Chatillon, Rennes

02 99 38 78 04

Prix des entrées: 6,30€

Carte Sortir et carte d’abonnements applicables

Métro – Gares et Charles de Gaulle

Bus – Lignes C3, 12 (arrêt Gare Sud Féval)

FRAC Bretagne

19 avenue André Mussat, Rennes

02 99 37 37 93

Entrée libre

Bus – Lignes C4, 14 (arrêt Cucillé – FRAC), 12 (arrêt Dulac)

Le Café des Champs Libres

10 cours des alliés, Rennes

02 99 38 50 50

Entrée libre (sur réservation pour les soirées)

Métro – Charles de Gaulle et Gares

Bus – C1, C2, C3 (arrêt Charles de Gaulle) et 11 (arrêt Liberté)