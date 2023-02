Rennes Ré-elles : 20 ans de cinéma documentaire pour le féminisme et l’égalité

Du 4 au 12 mars 2023, le festival RÉ·ELLES (ex Docs au Féminin) arrive avec un nouveau nom, six invités, huit projections-rencontres, des séances hors les murs, une installation sonore et une rétrospective pour célébrer son 20e anniversaire.

Cette année, un des événements emblématiques du mois de mars et de la journée internationale des droits des femmes fête ses 20 ans. Pour l’occasion, le festival RÉ·ELLES, cinéma documentaire et droits des femmes (ex Docs au Féminin) de Comptoir du Doc ont préparé une programmation hors les murs, en amont du temps fort aux Champs Libres, entre le 4 et le 12 mars.

Le 11 mars, à l’auditorium des Champs Libres, deux films qui abordent les violences faites aux femmes et la justice, mais sur des territoires très différents : en France et en Iran. Il s’agit de Chaylla, réalisé par Clara Teper et Paul Pirritano, et de Sunless Shadows (Des ombres sans soleil) réalisé par Mehrdad Oskouei.

Et le 12 mars, deux films sur les luttes face aux oppressions subies par les femmes cis et transgenres, sur les terrains intime et public : Olmo et la mouette de Petra Costa et Lea Glob (accessible aux sourds et malentendants) et Nos corps sont vos champs de bataille d’Isabelle Solas.

Dans la programmation hors les murs du festival RÉ·ELLES :

● Ultraviolette et le gang de cracheuses de sang, de Robin Hunzinger. Une carte blanche à la Cinémathèque de Bretagne. Frac Bretagne, 4 mars à 16h.

● Cause of Death, de Jyoti Mistri. TransCanal, 10 mars à 20h00. Séance précédée d’un pot convivial.

● Jungle, de Louise Mootz. Bar La Part des Anges à 19h30.

5 invitées et 1 invité au festival RÉ·ELLES

Jessy Guo, distributrice du film Ultraviolette

Clara Teper, coréalisatrice de Chaylla

Mehrdad Oskouei, réalisateur de Sunless shadows

Olivia Corsini, comédienne du Théâtre du Soleil et protagoniste de Olmo et la mouette

Anne Riche, monteuse de Nos corps sont vos champs de bataille.

Pourquoi une nouvelle dénomination ?

Pour fêter son 20e anniversaire, Docs au Féminin devient RÉ·ELLES, cinéma documentaire et droits des femmes et s’émancipe ainsi des considérations essentialistes du « féminin », en faisant place à la pluralité des luttes féministes et à la diversité des genres. Cette nouvelle dénomination évoque aussi une envie de renouveau, de resignification du mot « elles », de faire place à toustes les « elles », en faisant appel à ce qui nous convoque : le cinéma du réel.