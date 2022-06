Rennes Quignon sur rue : Explorer notre cité fertile sous un jour culinaire…

Leur scénographie vivante à déguster avait régalé les Étangs d’Apigné, en 2014 et 2015, avec les pizzas théâtrales de La Grande Distribution. La compagnie rennaise Quignon sur rue poursuit ses recherches poétiques et gourmandes avec une nouvelle création qui se poursuivra tout l’été dans le quartier Cleunay ! Cité fertile part à la rencontre des lieux et de ses habitants pour créer une scénographie déambulatoire, vivante, culinaire et sonore, proposant, « là où l’on sème », un autre regard sur la ville et ses espaces naturels…

Depuis janvier, Peggy Dalibert, Charlotte Cabanis et Anne Lalaire sont en résidence dans le quartier de Cleunay, pour un long processus de rencontre, d’exploration et de collectage, qui sera la matrice de cette action artistique globale. Centrée autour du « geste nourricier », Cité Fertile est une expérience coopérative, en performance et en pente douce, qui prend le temps de glâner, de planter, de semer et de récolter, d’organiser des temps de convivialité poétique et culinaire basés sur les ressources du lieu, de mûrir des images, des sons et des expériences. Avec une scénographe (Camille Riquier), une photographe (Catherine Duverger) et un musicien (Nicolas Méheust), et le renfort de paysagistes, de botanistes et d’agronomes, Quignon sur rue bâtit une expérience d’utopie citoyenne qui végétalise les sols et réfléchit à d’autres aménagements, à d’autres parcours urbains et culturels.

Construit autour d’une écriture collective et d’expérimentations avec les habitants, la création prendra la forme d’une promenade sonore, scénographique, gourmande et urbaine, avec casque audio et installations pluridisciplinaires. Pauses fertiles, banquets sauvages, soupes vagabondes, portraits photographiques et interventions plastiques, jalonneront ce parcours en expansion. Des propositions et des performances artistiques et culinaires qui formaliseront cette réappropriation collective des espaces communs, dans un beau travail d’invention et d’intervention in situ.

Pour le lancement de Cité Fertile, promenade urbaine au creux de l’oreille, l’équipe de Quignon sur Rue vous accueille à Cleunay tout au long de la journée :

Vendredi 24 juin, jour du lancement de la promenade, rendez-vous devant le collège de Cleunay, entre 10h et 17h.

Mardi 28 juin, rendez-vous devant le centre social de Cleunay, entre 10h et 17h45.

Samedi 2 juillet, rendez-vous entre 15h et 16h au jardin de la Corbinière, puis de 16h à 19h à l’Antipode, dans le cadre de la Fête à l’Ouest.

Nous vous invitons à vous munir d’un smartphone ou d’un lecteur MP3 (bien chargé) et de son casque audio. Des casques et MP3 seront mis à votre disposition si besoin.



Plus d’infos (prêt de matériel, guide-plan, temps fort de l’été pour rencontrer l’équipe…) sur www.quignon-sur-rue.com.

À partir du 24 juin, scannez le Qr code pour télécharger ou streamer la bande sonore qui vous accompagnera tout au long du parcours.

Du 24 juin jusqu’au 11 septembre, vous pourrez réaliser la promenade Cité Fertile en toute autonomie. Point de départ au jardin de la Corbinière (devant le Centre social de Cleunay), 49 rue Jules Lallemand / Bus n°9, Arrêt De Lesseps.

Biographie

> Compagnie Quignon sur rue

Fondée il y dix ans autour d’un collectif d’artistes issus des arts de la rue, la compagnie rennaise désirait alors promouvoir et développer des pratiques culturelles autour de la pâte à pain. Charlotte Cabanis, Peggy Dalibert, Laurent Lebarbe, Benoit Bachus et René Paul Lemercier construisent un four ambulant et inventent une scénographie vivante à déguster dans l’espace public autour de la fabrication de pizzas. Dans cette performance artistique et gustative, la beauté du geste et le quotidien de l’artisan transforment l’ordinaire en extraordinaire. Mettant en scène le « faire-ensemble » dans la ville, Quignon Sur Rue a développé depuis d’autres interventions artistiques culinaires collectives dans l’espace public : fabrication de soupes géantes, banquets participatifs, etc. Une attention au geste nourricier, à la convivialité et à la pédagogie, qui trouvera une nouvelle formalisation dans cette dernière création d’ampleur, Cité Fertile, projet in situ exploré et créé à Liffré (2020 et 2021), avant de rejoindre le nouveau QG de la compagnie à Cleunay.

Accès libre • Départ du jardin de la Corbinière, 49 rue Jules Lallemand

Cité Fertile. Quignon sur rue (France). Exploration urbaine, poétique et culinaire in situ Vendredi 24 Juin 2022. Dimanche 11 Septembre 2022. Jardin de la Corbinière, Rennes. Gratuit. Tout public. Bus : 9, Arrêt Malakoff • Vélo Star : 68 rue Claude Bernard

Distribution

Peggy Dalibert (co directrice artistique), Charlotte Cabanis (co directrice artistique), Anne Lalaire (ingénieure culturelle), Camille Riquier (scénographe), Nicolas Méheust (musicien), Catherine Duverger (photographe)