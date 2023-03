Rennes. Quartier Gourmand au Blosne en mai en faveur de l’accessibilité alimentaire

Quartier Gourmand est un nouveau lieu au Blosne en faveur de l’accessibilité alimentaire. Objectif : bien manger selon ses moyens.

Du 9 au 27 mai 2023, Au P’tit Blosneur et les Cols Verts Rennes ouvrent une cantine de quartier afin de fédérer les Rennais autour de bons petits plats bio, locaux et faits maison à tarification solidaire (dès 3,80€).

Inspirés par les Community Food Center du Canada, Au P’tit Blosneur et les Cols Verts Rennes allient leurs forces pour ouvrir un lieu où faire communauté avec la bonne nourriture comme vecteur.

Un lieu de vie chaleureux, ouvert à tous, où l’on peut venir cuisiner, prendre un repas gourmand avec ses voisins ou ses collègues, livrer à vélo de bons petits plats à des personnes isolées en perte d’autonomie et de mobilité.

Le prix des repas est prédéfini, et permet de manger un repas complet (entrée-plat-dessert) selon ses moyens, sans conditions de ressources, ni justificatifs de revenus. Trois tarifs possibles : 3,80€ / 8€ / 15€. Chacun choisit le tarif qui lui semble juste.

Ce modèle, basé sur d’autres ayant fait leurs preuves au Québec, mais également à Nantes ou à Lyon, permet de faciliter l’accès à une alimentation saine et de qualité pour tous.

Outre les activités de restauration et de livraison de repas, l’expérimentation sera l’occasion de tester la dimension participative du projet.

En proposant différentes activités (cuisine, animation de salle et livraison, Quartier Gourmand permet une diversité d’implications, et sans engagement. Là encore, on fait en fonction de ses moyens !

L’ambition est de fédérer une communauté soudée, solidaire et intergénérationnelle de mangeurs et mangeuses, pour faire face aux défis alimentaires d’aujourd’hui et de demain.

Infos :

– du 9 au 27 mai 2023

– au 15 avenue de Pologne (locaux d’Au P’tit Blosneur)

– cantine du mercredi au samedi , de 12h15 à 14h

– pour réserver : sur place ou par téléphone

– participation du mardi au samedi :

– cuisine : 9h à 11h30 (repas offert)

– animation de salle et service : 11h45 à 14h15

– livraison de repas : 17h à 19h

– pour s’inscrire : sur place ou par téléphone

– tarification selon ses moyens (sans preuves de revenus) : 3,80€ / 8€ / 15€