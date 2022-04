RENNES LES P’TITS BOUQUINEURS. BIENNALE 2022 DE L’ILLUSTRATION JEUNESSE

La 12e édition de la biennale de l’illustration jeunesse, les P’tits bouquineurs, se déroulera à Rennes du mardi 3 au samedi 28 mai 2022. 9 illustratrices et illustrateurs de Rennes, de France et d’ailleurs sont invités par les bibliothèques de Rennes et dévoilent la diversité de la création artistique dans l’album jeunesse. Cette année, venez découvrir, voyager et observer de plus près le monde qui vous entoure. Expositions, ateliers, rencontres, spectacles vous attendent dans les biblis, les écoles et un collège.

La bibli Longs-Champs invite François Place

François Place est un auteur- illustrateur de renom. Il dessine depuis l’enfance, jubile à nous raconter des histoires et est passionné par les grands récits de voyage. Son dessin à l’aquarelle, tout en poésie et délicatesse, fourmille de petits détails, de petits personnages dans de grands paysages, qui nous font voyager aux confins de monde.

EXPOSITIONS :

Images à conter et à raconter

-Originaux des dessins de l’album Rois et Reines de Babel ainsi que quelques planches et carnets de croquis de la série de petits romans Lou Pilouface.

Du vendredi 29 avril au samedi 28 mai

et

-Originaux des dessins des albums Le Marquis de la baleine et Le Sourire de la Montagne.

Du vendredi 29 avril au mardi 24 mai, MJC du Grand Cordel

Site de François Place



La bibli Landry invite Chen Jiang Hong

Chen Jiang Hong dessine depuis l’enfance. Peintre et illustrateur, il a été formé à l’Académie centrale des Beaux-Arts de Pékin. Il vit en France depuis de nombreuses années mais l’histoire, les traditions et la culture de son pays sont une source d’inspiration pour son œuvre. Pour certaines de ses illustrations, il utilise une technique traditionnelle à l’encre de Chine, sur papier de riz ou de soie. Il en résulte de somptueux albums d’un grand raffinement et aux teintes subtiles.

EXPOSITION :

Il était une fois en Chine

Une sélection d’originaux de toutes tailles, extraits de nombreux albums, sont à découvrir. Vous y retrouverez des dessins de ses albums les plus connus, comme Mao et moi ou La légende du cerf-volant, en passant par Le prince tigre, Sann et quelques autres.

En partenariat avec l’Institut Confucius de Bretagne, découvrez la reconstitution d’un atelier de calligraphie.

Du mardi 3 mai au samedi 4 juin

Un univers d’auteur : Chen Jiang Hong



La bibli Antipode invite Sébastien Mourrain

Sébastien Mourrain est un auteur-illustrateur au trait élégant. Coloriste sensible, ses albums ont déjà conquis de nombreux lecteurs. Son univers graphique est peuplé d’humour, de chats et de voyage. La nature, la ville sont souvent mises en valeur dans ses illustrations.

EXPOSITION :

55 jours chez mon chat

Le récit sans parole des 55 jours de confinement du dessinateur avec son chat durant la pandémie de Covid-19 et autant de croquis intimistes et espiègles en noir & blanc.

Un témoignage tendre et drôle, souvenir d’une période très particulière.

Du mardi 3 au samedi 28 mai, Antipode-L’Agora

et

L’univers urbain de Bigoudi

Justine Prigent, illustratrice, habille les baies vitrées de l’espace jeunesse de la bibliothèque d’une grande fresque urbaine s’inspirant de la série Bigoudi de Sébastien Mourrain.

Du mardi 3 au samedi 28 mai

Instagram de Sébastien Mourrain



La bibli Maurepas invite Léa Mazé et Frédéric Maupomé

Léa Mazé, autrice-illustratrice, est passionnée par le dessin et la bande dessinée depuis l’enfance et utilise de nombreux outils graphiques, que ce soit la gouache, l’encre, le crayon de couleur ou la tablette numérique. Depuis sa première BD Nora, publié en 2015 elle a illustré et écrit plusieurs bandes dessinées.

Frédéric Maupomé, écrivain-scénariste, imagine des histoires autant pour les tout-petits que pour les plus grands, avec des personnages aux caractères bien affirmés, que ce soit en album jeunesse ou en bande dessinée. Il lui tient à cœur de faire passer une émotion à son lecteur, en travaillant sur le rythme, les dialogues et les silences.

EXPOSITIONS :

Déambulation entre 2 univers artistiques des Éditions de La Gouttière

-Retrouvez des originaux de bandes dessinées de Léa Mazé autour d’Elma et Les Croques. Quelques planches de son travail d’illustration pour la revue adulte La Vilaine seront aussi visibles.

-Découvrez l’univers de la bande dessinée Les Supers de Frédéric Maupomé : les panneaux sont accompagnés des trois personnages de la série réalisés en volume par Sarah Williams, plasticienne.

Du mardi 3 au samedi 28 mai

Le blog de Léa Mazé Le site de Frédéric Maupomé



La bibli Bourg-L’Évesque invite Emmanuelle Houssais

Basés sur l’observation de la nature, les albums d’Emmanuelle Houssais offrent une initiation à la culture scientifique aux jeunes enfants. Sa technique du pochoir et du papier découpé crée des univers graphiques variés et donne à voir les richesses naturelles de notre planète, de l’infiniment grand à l’infiniment petit.

EXPOSITION :

Mon grand voyage

À travers son travail d’illustratrice, Emmanuelle Houssais nous invite à repenser notre relation au monde du vivant : du jardin potager à la forêt amazonienne, il est essentiel de prendre soin de notre planète. Des animaux en volume, réalisés par Sarah Williams, plasticienne, ponctuent la découverte.

Du mardi 26 avril au samedi 28 mai

Site d’Emmanuelle Houssais



La bibli Triangle invite Rébecca Dautremer

Passionnée par la photographie, le style de Rébecca Dautremer est caractérisé par des points de vue originaux et une grande maîtrise de la gouache et de la mine de plomb. Ses ouvrages séduisent tous les publics et ont dépassé les frontières de l’univers jeunesse. Ses originaux au format géant, véritables œuvres d’art, deviennent pour petits et grands des tableaux à contempler des heures sans se lasser.

EXPOSITION :

Dans l’atelier de Rébecca Dautremer

Cette exposition rassemble des peintures, des esquisses, des dessins originaux et des illustrations inédites, vous invitant à un voyage dans son œuvre, de ses premiers projets à ses travaux les plus récents.

Tony Asaro scénographie l’exposition et ses réalisations en volume ponctuent la déambulation, vous révélant ainsi toute l’inventivité d’une grande illustratrice contemporaine.

Du mardi 3 au samedi 28 mai

Le site de Rébecca Dautremer Une toute petite seconde de Rébecca Dautremer



La bibli Champs-Manceaux invite Michel Van Zeveren

À travers un bestiaire très varié, Michel Van Zeveren, auteur-illustrateur, évoque le monde de l’enfance et observe avec justesse et tendresse les petits drames du quotidien des enfants. Il croque, principalement à la gouache, avec des couleurs pastel et un style tout en courbe et en rondeur, de facétieux et turbulents personnages, tout en jouant sur le langage.

EXPOSITION :

Le petit monde de Michel Van Zeveren

Invitation à entrer dans l’imaginaire de Michel Van Zeveren, à travers de nombreux originaux, mis en scène de manière ludique pour découvrir les secrets de fabrication de ses albums. Vous y retrouverez un héros récurrent et incontournable de son œuvre, réalisé en volume par Sarah Williams, plasticienne.

Du mardi 26 avril au samedi 28 mai

Un univers d’auteur : Michel Van Zeveren Le monde de Michel Van Zeveren



La bibli Villejean invite Anne Montel

Le dessin de Anne Montel est merveilleux et délicat, le trait est léger, fin et précis, détaillé, tout en restant simple et poétique. Un vrai plaisir graphique !

Son style graphique, empreint d’un charme suranné et intemporel, avec ses couleurs plutôt sur des tons clairs et pastels, est un bouquet visuel et il en ressort beaucoup d’émotion.

EXPOSITION :

Le petit monde de Miss Charity

Exposition d’originaux de la bande dessinée Miss Charity, d’après le roman de Marie-Aude Murail pour découvrir cette splendide version naturaliste et le travail d’aquarelle tout en finesse d’Anne Montel.

Pour rester dans l’ambiance de cette petite fille qui ne rentre pas dans les codes de l’étiquette bourgeoise anglaise du XVIIIe siècle, collectionneuse de plantes, objets et autres bestioles, Sarah Williams, plasticienne, vous invite dans son cabinet de curiosités naturalistes à la manière de Miss Charity.

Du mardi 3 au samedi 28 mai

Le site d’Anne Montel

Pratique

Les P’tits bouquineurs, du mardi 3 au samedi 28 mai 2022

Biblis de Rennes – Programme Les P’tits Bouquineurs 2022