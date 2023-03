Rennes. Projet Building, symphonie d’un nouveau quartier

En partenariat avec l’Orchestre National de Bretagne, Territoires et la Ville de Rennes, le collectif de création sonore Ars Nomadis présente Fantaisie pour truelle et violon, duo inédit entre un musicien et un ouvrier, le 16 avril 2023 dans le quartier de Baud-Chardonnet. Rencontre et dialogue entre deux instruments de travail, deux univers sonores, deux professionnels du bâtiment et de la musique classique.

Dans le cadre de son projet BUILDING initié en 2022, le collectif Ars Nomadis sillonne le quartier Baud-Chardonnet à l’écoute des sons produits par les ouvriers et techniciens des chantiers. De ces cueillettes sonores sont nées des rencontres improbables entre musiciens et ouvriers.

Building – Symphonie d’un nouveau quartier est un projet triennal de création sonore porté par le collectif Ars Nomadis avec l’ONB – Orchestre National de Bretagne. L’objectif est de se saisir de la matière sonore du chantier de Baud-Chardonnet pour créer une œuvre symphonique mêlant des sons enregistrés sur site avec des compositions instrumentales et électroacoustiques. Ce projet a pour ambition de révéler la poésie de l’environnement sonore urbain et de provoquer des rencontres autour d’un projet artistique innovant et fédérateur.

La première phase du projet sera consacrée à la collecte sur site. En tendant nos micros aux outils et engins de chantiers, nous chercherons à capter la musicalité du « fracas » de ce morceau de ville en construction. Pour ce faire, nous irons à la rencontre des actrices et acteurs de ce chantier, des ouvriers aux architectes, aménageurs, urbanistes et autres corps de métiers du bâtiment. Qui sont ces femmes et hommes qui fabriquent ces maisons et immeubles surgis de nulle part ? Quel regard portent-ils sur leurs réalisations ? Quel rapport entretiennent-ils avec leurs « instruments de travail » et leur environnement sonore ? Comment sonne et résonne une bétonnière ? Quel est le timbre d’un rouleau de peinture ? Comment vibre la grue au souffle du vent ?

Les habitants du quartier seront pleinement associés à cette création. Nous les inviterons à participer aux « brigades de cueillette sonore », un rendez-vous régulier où nous irons enregistrer les sons du chantier. Chaque événement proposera une approche et une thématique différentes et pourra donner lieu à une rencontre avec un acteur du chantier.

Dans le même temps nous conduirons des entretiens d’ouvriers et d’acteurs du chantier du quartier, interviews qui constitueront un corpus de paroles et témoignages dans lequel nous pourrons puiser pour alimenter notre création sonore. Ces interviews et collecte sonores alimenteront également le podcast du projet Building, un reportage au long cours qui sera diffusé sur les radios locales et sur Internet.

En parallèle de ce travail phonographique, la photographe Caroline Ablain réalisera des portraits d’ouvriers, mis en scène avec leurs instruments de chantier sur différents sites de Baud-Chardonnet. Au total, 6 portraits seront exposés en grand format 2mx2m sur l’espace « Art au Carré », galerie à ciel ouvert, sur le pignon de la maison du 32 Bd. Villebois-Mareuil. Des vidéos réalisées par Laure Chatrefou viendront également alimenter la création musicale et la scénographie du concert final.

Caroline Ablain

Les compositeurs Fabrizio Rat et Alexandre Rubin travailleront à l’écriture de pièces musicales mêlant sons enregistrés sur site, créations instrumentales et musiques électroniques. Des duos pour musicien.nes et ouvrier.ères seront composés tout au long du projet. Ils donneront lieu à des petites formes présentées en extérieur sur différents sites du quartier, comme par exemple un « concerto pour clarinette et bétonnière », un « Impromptu pour quatuor de truelles et trio de cordes » ou encore un « menuet pour violoncelle et scie sauteuse ».

Fabrizio Rat

Quitte à entendre les bruits des travaux, autant en faire une symphonie !

6 événements publics seront programmés entre octobre 2022 et juillet 2024 sur les nouveaux espaces publics du quartier. Nous chercherons à chaque fois à valoriser de nouveaux espaces communs et points de vue sur le quartier (roof top, serres sur les toits, place Assia Djebar, terrasses et balcons…). Chaque événement sera conçu comme un temps festif et insolite, associant les habitants dans son organisation et sa scénographie (avec le concours du Village d’Alfonse). Ils donneront lieu à un concert mêlant des petites formations de l’ONB avec des ouvriers du chantier. Chaque concert sera précédé de l’inauguration d’une photographie exposée en grand format sur l’espace « Art au Carré » d’Ars Nomadis.

Au final, une œuvre symphonique sera composée pour Baud-Chardonnet et interprétée par les musiciens de l’ONB lors de 2 concerts finaux : un premier sur la prairie festive des Plages de Baud au mois de septembre 2024, et un second début 2025 dans l’un des lieux de programmation de l’ONB (TNB, Opéra ou Couvent des Jacobins).

Ce concert final intégrera des éléments de décor et des instruments du chantier (grue, bétonnière, marteau piqueur, etc…) ainsi que des vidéos et portraits photographiques réalisés tout au long du projet.

Lors de ces deux concerts exceptionnels, l’ONB interprétera l’œuvre créée spécialement pour Baud-Chardonnet, mais aussi un répertoire d’œuvres « urbaines », du début du 20e siècle à aujourd’hui (par exemple des œuvres d’Edgar Varèse, d’Eric Satie, de Serge Prokofiev ou encore de Pierre Schaeffer…).

Fantaisie pour truelle et violon

Le deuxième opus de BUILDING dévoile l’une de ces rencontres, celle de Fabien Boudot, violon super soliste de l’ONB avec Kenny Carel, maçon coffreur-bancheur. Composée par Alexandre Rubin, la Fantaisie pour truelle et violon révèle les correspondances et la complicité artistique entre deux mondes sonores aux antipodes. Cette création originale sera précédée d’une formation à cordes interprétant plusieurs œuvres du répertoire classique et contemporain.

L’événement donnera aussi lieu à l’inauguration d’un nouveau portrait d’ouvrier grand format réalisé par la photographe Caroline Ablain, sur le pignon des locaux d’Ars Nomadis.

Infos pratiques

Dimanche 16 avril 2023 – 16h au Jardin de la Garden Partie, 32 Bd Villebois Mareuil, Rennes. Tout public. Gratuit, sur réservation.

