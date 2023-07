Rennes. Projections monumentales sur le Parlement de Bretagne du 8 juillet au 26 août

Chaque été, le Parlement de Bretagne à Rennes s’illumine avec des projections monumentales. Durant l’été 2023, la compagnie Spectaculaires a imaginé un nouveau spectacle, « Destination 60’s », qui fait écho à l’exposition d’art contemporain « Forever Sixties » au Couvent des Jacobins, dans le cadre d’Exporama, grand rendez-vous estival de la capitale bretonne. Un spectacle gratuit et tout public à voir du 8 juillet au 26 août.

Comme chaque été, les projections créées par Spectaculaires – Allumeurs d’images illuminent le Parlement de la capitale de la Bretagne. Les spectacles de l’été utilisent le célèbre monument rennais comme écran géant. Pour les spectateurs, baignés par la lumière, c’est une plongée dans un univers onirique.

Voyage autour du thème du Pop art

Dans le cadre du programme artistique estival Exporama, c’est un nouveau spectacle gratuit qui est proposé pendant plus de 7 semaines. Pour cette treizième édition, en écho à l’exposition « Forever Sixties » c’est le thème du Pop art et des années 1960 qui a été choisi avec une création de la compagnie Spectaculaires intitulée « Jours de fête ». La thématique de la fête s’articule autour de l’idée d’un voyage dans les fêtes, autour du monde en correspondance avec le spectacle des saisons qui rythme et initie nombre des fêtes et dévotions humaines. Des projections inspirées par l’observation des enchantements de la nature : premières fleurs, premières neiges…

Destination 60’s, Projections monumentales du Parlement de Bretagne. Un projection de 15 minutes tous les soirs, à 23h du 8 juillet au 31 juillet 2023, et à 22h30 du 1er août au 26 août. Spectacle gratuit et tout public.



Une démonstration du savoir-faire breton

Les illuminations du Parlement sont aussi le reflet du savoir-faire breton en matière de haute technologie. Fondée sur la technique du mapping vidéo, le spectacle joue avec chaque détail architectural de la façade du Parlement et de ses 120.000 pierres. La société Spectaculaires – Allumeurs d’images a dans ce domaine une expérience de longue date. Créée en 1987, elle conjugue l’artisanat, l’art et la technologie de pointe et fonctionne comme une compagnie.

Le son et la lumière sont diffusés depuis des tours-phares discrètes. Ces colonnes abritent des vidéosprojecteurs HD de 30 000, 20 000 et 18 000 lumens et des enceintes qui donnent un effet spatial au son. Tout est relié par de la fibre optique qui permet un pilotage à distance en full HD. Spectaculaires mise beaucoup sur la recherche et développement et participe également à des projets collaboratifs autour du tourisme et du patrimoine. Son savoir-faire s’exporte bien au-delà de la Bretagne sur des spectacles en Suisse, en Belgique et en Italie, à Rome, où elle a illuminé la façade de la Villa Médicis pour ses 350 ans.