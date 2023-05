Rennes. Programme de Jazz à la harpe du 26 mai au 4 juin 2023

Le festival Jazz à la Harpe, porté par l’association 3 Regards Léo Lagrange, s’attache à proposer un temps fort au sein de la programmation culturelle rennaise mettant en scène toutes les formes d’expression liées au jazz, valorisant les pratiques amateurs, favorisant l’accès de tous aux pratiques artistiques et à la culture en général et permettant l’implication des publics, notamment des adhérents et partenaires, dans la démarche d’élaboration du festival.

Historique

En 1999, le Club Jazz de la Ferme de la Harpe fête ses 10 ans. Depuis 1989, musiciens amateurs et professionnels mais aussi simples mélomanes se réunissent tous les jeudi soirs autour de leur passion commune qu’est le jazz. En 10 ans, ce Club Jazz est déjà devenu une référence et de nombreux musiciens s’y sont rencontrés, donnant lieu à une multitude de créations de groupes qui redynamisent le paysage jazz du bassin rennais. L’anniversaire du Club Jazz donne lieu à 2 grandes soirées festives ou amateurs et professionnels du jazz se partagent la scène. Le succès est au rendez-vous. L’année qui suit, le festival Jazz à la Harpe vient de naître.

Concerts, ateliers, masterclass, expositions, animations jeune public, jam sessions, autant de champs artistiques qui viennent enrichir la programmation du festival et qui permettent à chacun de découvrir différentes facettes du jazz.

Les objectifs

Participer à la diffusion et à la promotion du Jazz et des musiques improvisées dans le cadre de la politique culturelle de Rennes et sa métropole

Soutenir et développer les pratiques amateurs

Favoriser le croisement des pratiques et l’accès de tous les publics à la culture, aux œuvres et aux auteurs en permettant un réel ancrage de la manifestation dans le quartier

Développer des liens entre les pratiques, amateurs et professionnelles, dans une logique de coopération et d’enrichissement réciproque

Les chiffres clés

22ème édition, festival implanté dans les rendez-vous culturel de Rennes 2 scènes sur le site principal

300 musiciens amateurs et professionnels

7 jours de festival dans les quartiers Villejean et Beauregard

3 soirées concerts au Parquet de Bal et à la Ferme de la Harpe

Plus de 50 bénévoles assurent le confort et l’accueil des festivaliers et des artistes

Les valeurs

Le festival c’est aussi :

Des concerts accessibles. Seulement 2 soirées payantes

Une place importante faite à l’animation de proximité et la médiation sur le quartier de Beauregard (30% du budget artistique).

Une volonté de collaborer avec des fournisseurs et des producteurs locaux et qui travaillent dans le respect de l’environnement.

Un support de formation et d’apprentissage permettant à des jeunes issus du quartier de découvrir les métiers du spectacle vivant.

AVANT FESTIVAL

MARDI 23 MAI, 15h • GRATUIT (Événement privé)

à l’EHPAD Raymond Thomas (10 Av. Sir Winston Churchill)

INFOS PRATIQUES & BILLETTERIE

Tous les concerts à la Ferme de la Harpe se déroulent au Parquet de Bal. Des places assises en placement libre sont prévues en nombre limité.

SOIRÉES PAYANTES (Vendredi 2 juin & Samedi 3 juin) Réservez vos billets sur jazzalaharpe.com onglet billetterie. Préventes à la Ferme de la Harpe et au Cadran (11 Av. André Mussat)

15€ plein tarif. Tarif réduit à 12€ adhérents 3 Regards, demandeurs d’emplois et étudiants sur présentation d’un justificatif à jour. 5€ Tarif SORTIR! Gratuit pour les moins de 14 ans accompagnés de leurs parents.

RESTAURATION & BAR À DISPOSITION SE RENDRE AU FESTIVAL

Ferme de la Harpe – Centre Léo Lagrange Avenue Charles & Raymonde Tillon – 35000 RENNES Tél : 02 99 59 45 38 / laharpe@3regards.com

Métro Kennedy / Bus 12, C4, n°14, 52, 65, 68, 76, 77, 78, 81, 82.

À partir de 00h45 et pendant toute la nuit, du jeudi soir au dimanche matin,

la ligne de bus « N1 star de nuit » circule de Villejean à Beaulieu en passant par République