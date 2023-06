Rennes. Se protéger en cas de fortes chaleurs et de canicules

La Ville de Rennes lutte depuis plusieurs années contre le réchauffement climatique en aménageant l’environnement urbain et en proposant des services adaptés aux épisodes de fortes chaleurs pour protéger les Rennaises et Rennais. Pour cet été 2023, deux nouvelles initiatives sont mises en œuvre : le « ciel de rue » et la « Soif de Rennes ».

La Ville de Rennes déploiera son dispositif opérationnel selon le niveau de vigilance émis par la Préfecture. Dès que l’alerte sera donnée, plusieurs actions seront mises en place : ouvertures des parcs en continu, élargissement des horaires de piscines, pataugeoires et brumisateurs, etc.

© Arnaud Loubry

En anticipation des fortes chaleurs, la Ville de Rennes propose deux nouvelles initiatives.

Tout d’abord, le dispositif d’ombrage éphémère et artistique « Ciel de rue » : il s’agit d’un « plafond coloré » permettant de réduire l’ensoleillement direct. Celui-ci est à la fois utile, ludique et festif. Il sera à disposition des Rennaises et Rennais du 15 juillet au 1er octobre 2023 dans les rues Le Bastard et d’Estrées. Ce sont les allées les plus chaudes, où la végétalisation n’est pas possible du fait de leur configuration patrimoniale. Bien évidemment, il ne représente aucun risque en cas d’orages, de vent, de pluie, ou d’interventions des pompiers. Ce test sera soumis à un bilan à la fin de l’été.

Ensuite, le nouveau dispositif « Soif de Rennes » offrira un accès à l’eau gratuit via ses commerçants partenaires (carte interactive). Chacun pourra y remplir sa gourde. Ainsi, la Ville de Rennes souhaite favoriser la consommation d’eau du robinet et la diminution de plastique. Un geste humain qui, soit dit en passant, devrait être si naturel et spontané qu’il ne devrait nécessiter d’aucun dispositif particulier…

© Impact.Plan.

Dans les dispositifs indétrônables de la Ville de Rennes, nous retrouverons les lieux de fraîcheur : fontaines à eau, piscines, brumisateurs et pataugeoires. L’ensemble des espaces et des horaires sont à consulter ici.

Pour cet été, les horaires d’ouverture des piscines sont élargis afin de permettre à la population de se rafraîchir dans les périodes de la journée les plus chaudes. Elles offriront un accès en continu tous les jours, y compris le weekend. Au moins une piscine minimum par jour sera ouverte.

Les pataugeoires sont à la disposition des habitants au Square Charles-Géniaux, au Parc de Bréquigny et au Parc des Hautes-Ourmes selon des horaires spécifiques. En complément, des brumisateurs à faible consommation d’eau sont installés en permanence dans plusieurs parcs de la ville. Pour faire face à ces fortes chaleurs, la Ville de Rennes ouvre ses parcs en continu afin de se rafraîchir en soirée. Elle peut décider d’en laisser ouverts certains la nuit. Enfin, un miroir d’eau est proposé place Saint-Germain.

© Anne-Cécile Esteve

© Arnaud Loubry

Les Étangs d’Apigné ajustent leurs horaires et proposent une plage horaire étendue pour profiter de baignades surveillées. :

Depuis le 10 juin, tous les week-end de 12h30 à 18h30.

À partir du 3 juillet, tous les jours jusqu’au 3 septembre inclus.

Enfin, la Ville de Rennes apporte une attention particulière aux plus fragiles. Elle invite les personnes âgées et les personnes en situation de handicap vivant à leur domicile à s’inscrire sur le site de la collectivité afin de bénéficier d’un suivi régulier et de conseils de la part du CCAS.