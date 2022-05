Rennes. Les pompiers déménagent plaine de Baud fin 2022

Installé dans des annexes du Palais Saint-Georges depuis près d’un siècle, le centre de secours et la caserne des pompiers ne sont plus adaptés ni par la taille ni par une vétusté qui atteint ses limites. C’est pourquoi les pompiers vont déménager Plaine de Baud fin 2022, entre 4 h et 5 h du matin, au moment où il y a le moins d’activités.

Depuis novembre 2019, le SDIS d’Ille-et-Vilaine dispose d’une nouvelle direction départementale. Près de 200 agents du SDIS ont ainsi emménagé dans les locaux. Cette installation a marqué la fin de la première phase de travaux.

Une seconde phase de travaux est actuellement en cours avec la construction de l’aile nord du bâtiment, destinée à accueillir le CIS de Rennes Saint-Georges dont le déménagement est prévu fin 2022.

En outre, un projet de mutualisation des activités de maintenance et de logistique entre le SDIS et le Département d’Ille-et-Vilaine est lancé sur le site du Hil. L’objectif est la création d’un service unifié qui permette de mutualiser plusieurs activités (logistique, maintenance véhicules et matériels, magasins habillement, matériels et pièces détachées) et certaines infrastructures (restauration, aires de lavage, stationnement…).

Pompiers centre Rennes : Avenue François Château Rennes France, 35000 Rennes. Numéro de tel : le fameux 18 !