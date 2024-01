Rien de prévu pour la Saint-Valentin ? Les Tombées de la Nuit présentent Pling Klang de Mathieu Despoisse et Etienne Manceau à l’Hôtel de ville de Rennes, dans l’écrin de la Salle des Mariages pour mieux aborder la thématique du ménage en couple, mardi 13 et mercredi 14 février 2024.

Avec Pling Klang, Étienne Manceau et Mathieu Despoisse, artistes de cirque et amis, s’emparent d’un thème aussi dense que flou, pour lequel chaque personne a sa définition : le couple aujourd’hui.

En guise de champ d’étude, dans un dispositif scénique insolite imaginé par Bram Dobbelaere, ils mettent en scène l’un des grands défis posés au duo amoureux… Le montage d’un meuble Ikea Kallax en 4×2 cases, laqué blanc !

À partir d’ouvrages divers, de leurs expériences personnelles et de récits collectés auprès d’amis et d’inconnus, le tandem acrobate et jongleur tente de déchiffrer, avec humour, les multiples pièces de la romance contemporaine. Nous devenons alors les témoins rapprochés d’un faire et défaire aussi poétique qu’absurde.

Rejoignez-nous dans l’écrin idéal de la salle des mariages de l’Hôtel de ville de Rennes, pour admirer la fabrique du couple et célébrer cette touchante et ludique exploration du quotidien !

INFOS PRATIQUES

Durée : 1h10

Mardi 13 février 2024 et Mercredi 14 février 2024 – 19:30 > 20:40

Hôtel de Ville, Rennes

Salle des Mariages

8€ Tarif plein, 6€ Tarif moins de 18 ans et étudiants, 3€ Tarif Sortir!

Pour que nous puissions vous accueillir dans les meilleures conditions, merci aux personnes à mobilité réduite de contacter Alice Butet en amont du spectacle : abutet@lestombeesdelanuit.com