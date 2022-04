Rennes. Le festival Pies Pala Pop les 24 et 25 juin au Jardin Moderne

Le Festival Pies Pala Pop est la 1ère édition du festival des Des Pies Chicaillent. Après 6 années d’existence et une quarantaine de concerts organisés à Rennes, l’association rennaise propose les 24 et 25 juin 2022 un festival en extérieur au Jardin Moderne.

L’envie de créer ce festival est apparue après 6 ans de soirées concerts organisées à Rennes, avec l’idée de vouloir proposer à son public un temps plus long et condensé de propositions musicales dans la continuité des événements organisés jusque-là. Ce souhait est partagé par un public fidèle et toujours plus nombreux, enthousiaste à l’idée de pouvoir assister à un événement de plus grande envergure autour de la musique Pop Folk Rock indépendante, au cœur de Rennes.

Le festival a lieu en extérieur au Jardin Moderne à Rennes, lieu qui a déjà accueilli l’association par le passé. Des espaces couverts (scène et espace public) seront prévus pour que le festival puisse être maintenu si les conditions météos ne sont pas clémentes.

En termes de programmation artistique, chaque soirée accueillera 4 artistes / groupes à la fois étrangers et locaux, émergents ou disposant déjà d’une certaine notoriété, dont vous pourrez trouver le descriptif ci-après.

VENDREDI 24 JUIN : BELVOIR / LISPECTOR / LEWSBERG / JUNK DRAWER

SAMEDI 25 JUIN : DELILUH / R.AGGS / CLAPTRAP / LES CLOPES

Vendredi 24 et samedi 25 juin 2022 20h-01h Au Jardin Moderne 11 rue du Manoir de Servigné à Rennes Scène extérieure. Prévente : 15€ la soirée – Pass à 25€ Adhérents : 12€ la soirée – Pass à 19.99€ Sur place : 17€ la soirée billeterie

Programme détaillé

BELVOIR – Electro indus – France – Facebook / Bandcamp

Belvoir est un projet confrontant la chanson à une électronique aux accents industriels. Le groupe, composé de Romain Vasset (François & The Atlas Mountains) et François Le Roux (programmateur avec le Collectif Pieg). Après un EP Incendies sorti en 2018 chez Another Record, Nouvel Anormal : leur 1er album sortira en octobre prochain.

LEWSBERG – Indie rock – Pays-Bas – Site / Bandcamp / Vidéo

Contre-culture et cynisme urbain des 60’ 70’s, des morceaux rock répétitifs et bruts au son rêche et à l’intensité robuste et nonchalante, des textes tendance à l’existentialisme et à l’humour noir, chantés d’une voix traînante, Lewsberg a de quoi ravir les nostalgiques des 90’s, avec des influences qui naviguent de Pavement au Velvet Underground, de Television à Sonic Youth. Leur dernier album In your hands sorti en 2021 est un manifesto de la part d’un groupe terriblement accrocheur.

JUNK DRAWER – Indie Rock / Post punk – Irlande – Facebook / Bandcamp

Quatuor venu de Belfast, Junk Drawer creuse le sillon entre post- punk, indie rock et jangle-pop. Ils reviennent cette année avec un nouvel EP The Dust Has Come To Say. Impossible de rester insensibles à leurs qualités mélodiques et aux morceaux bien coolos rappelant Television, The Fall ou encore Corridor.

LISPECTOR – Pop Lo-fi – France – Facebook / Bandcamp / Site

Aficionada de la pop lo-fi, Julie aka lispector sort des albums depuis le début du siècle (la plupart auto-produits ; le dernier : Small Town Graffiti, sorti sur Teenage Menopause en 2019). Située entre Daniel Johnston et Elli & Jacno, elle vient nous présenter quelques-uns de ses tubes de chambre, en solo, façon conférence extravaganza, accompagnée d’un synthé, d’un micro et de ses vidéos.

DELILUH – Art punk / noise / electro – Canada – Facebook / Bandcamp

En apprenant ce que Deliluh a traversé ces 2 dernières années,

les commandes d’un lecteur de K7 reviennent à l’esprit : appuyer

sur rewind, forward, play et eject. Le groupe, aujourd’hui

composé de Kyle Knapp et Julius Pedersen, a quitté sa base

torontoise pour s’installer en Europe. Le nouvel album, Fault

Lines (sortie en juin 2022 sur Tin Angel Reccords) est un disque

dur et puissant, un disque de survivants. Ses morceaux épars

sonnent comme une menace, et parfois, comme un sentiment

de remords. Cette dualité s’exprime à travers le son

incroyablement spacieux et clair de l’album et une série de ce qui ressemble à des sermons intenses, ou des monologues internes qui s’élèvent contre les injustices de ce monde.

R.AGGS – Minimal Post Punk – Grande Bretagne – Bandcamp

Multi-instrumentiste et compositrice basée à Glasgow, Rachel Aggs, spécialiste prolifique du post-punk euphorique, a obtenu une renommée internationale avec ses différents projets : Trash Kit, Shopping et Sacred Paws. Créant des zines et coordonnant des ateliers qui encouragent les femmes, les personnes non binaires et les personnes de couleur à former des groupes, Aggs a galvanisé la scène DIY UK. Son album solo (sorti sur Lost Map records en 2019) et //Tape 1// (sorti en 2020) présentent des inspirations hybrides post-punk/highlife, des rythmes

électroniques pulsés, des mantras lyriques et des lignes de guitare sinueuses. Une musique d’affirmation de la vie qui parle directement à votre cœur.

LES CLOPES – Dépression mélodique – France – Facebook / Bandcamp

Non non, il ne s’agit pas d’un groupe obscur des années 80. Avec des tubes tels que “Je fume des clopes dans un blockhaus noir”, “le téléphone cellulaire” ou encore “Morbide”, le groupe composé entre autres de Guillaume Patrick, Alain Chambreforte et Daniel Brumeux fait sombrer le public entre la dépression et la folie heureuse. C’est lourd, c’est froid, mais ça donne chaud au cœur et au corps.

CLAPTRAP – Pop jazzy expé – France – Facebook / Bandcamp / Vidéo

Eric Pasquereau (Papier Tigre, La Colonie de Vacances) s’associe de nouveau à Julien Chevalier et Paul Loiseau, membres de La Terre Tremble !!! Ils incarnaient déjà la version collective de The Patriotic Sunday. C’est donc désormais accompagnés de Rachel Langlais (Pyjamarama, Borja Flames, La Colonie de Vacances) que tous unissent de nouveau leurs efforts au sein de Claptrap : nouvelles compositions de Pasquereau déformées puis retravaillées par ses acolytes pour conjuguer le registre électro-acoustique du groupe à des sonorités surprenantes sorties de mandoline, guitare classique, percussions, synthés modulaires et boites à rythmes.