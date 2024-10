Rennes. Pierre Jean Giloux présente Biomimetic Stories à la Criée

Du 9 octobre au 29 décembre 2024, La Criée centre d’art contemporain de Rennes présente Biomimetic Stories, nouvel opus en réalité augmentée de l’artiste Pierre Jean Giloux. À la croisée du documentaire, de la science et de la science- fiction, Biomimetic Stories projette les liens nouveaux qui pourraient se développer dans un futur proche entre ville et nature, technologie et biologie. Mêlant images réelles et virtuelles, l’ensemble se décline en quatre fictions prospectives, situées dans quatre villes d’Inde.

Parmi les grandes questions soulevées par l’urgence climatique, il y a celle de savoir ce que peuvent la science et la technique : peut-on encore faire confiance à la technologie, celle-ci peut-elle encore aider à construire demain ou bien est-elle devenue, avec son accélération effrénée, un miroir aux alouettes ? Les débats sont vifs, dans les communautés scientifiques comme dans les communautés artistiques. C’est à partir de l’un de ces débats scientifiques que le nouvel opus de Pierre Jean Giloux est né : lors d’une résidence en Inde, ce dernier a eu l’opportunité d’assister à la conférence « Metagreen Dimensions 2020 » organisée par le collège d’architecture de Trivandrum. Cette dernière pointait et cernait les enjeux climatiques, économiques, urbanistiques auxquels l’Inde est confrontée et présentait quelques possibles offerts par le biomimétisme. Pierre Jean Giloux a été captivé par ce croisement entre utopie, vivant et avancées technologiques futuristes rapportées au développement urbain. Il a par la suite collaboré avec des laboratoires indiens et français pour la mise en œuvre de Biomimetic Stories. Chacun des quatre films qui compose Biomimetic Stories explore une dimension particulière de l’utopie urbaine.

