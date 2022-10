Rennes. Pho Anh Em, la cuisine vietnamienne typique

Le restaurant Pho Anh Em, ouvert depuis un an, vous sert de la cuisine typique vietnamienne faite maison, au 32 place du Général-Guiraud. Nous avons laissé nos couverts de côté au profit de baguettes afin de tester quelques-uns de leurs plats.

Than, le patron du restaurant Pho Anh Em

Alors que les restaurants asiatiques prolifèrent, il est difficile de choisir et, surtout, de choisir le bon. La plupart du temps, nous nous retrouvons déçus, avons l’impression de toujours consommer la même chose, peut-être en raison des fournisseurs chez qui la plus part de ces établissements s’approvisionnent. Ne cherchez plus ! Rendez-vous au Pho Anh Em, situé au 3 place du Général-Giraud, non loin des Champs Libres. Ce restaurant âgé d’une année ne paye pas de mine, mais la cuisine qu’il renferme nous fait voyager tout droit dans les rues d’Ho Chi Minh ville où les senteurs des restaurants s’échappent et se mêlent au joyeux chaos de la ville.

Chez Pho Anh Em, tout est fait maison. Certes, l’extérieur est discret, peu aguicheur et le petit restaurant d’une vingtaine de couverts se pare d’une décoration assez simple. Mais ne vous y fiez pas, toutes les tables sont prises et, pour beaucoup, occupées par une clientèle d’origine vietnamienne ou, plus largement, asiatique. La présence d’une clientèle locale ne peut être qu’un témoignage supplémentaire de la qualité des plats mijotés par le chef, qui sert une cuisine traditionnelle dans une ambiance conviviale.

Parmi la multitude de propositions à la carte, nous avons finalement jeté notre dévolu sur trois entrées frites composées de raviolis et beignets à la crevette ainsi que des nems au porc. Les panures et autres fritures n’étaient pas trop grasses et apportaient une belle croustillance. Il était très agréable de pouvoir discerner chaque ingrédient de la garniture et de profiter de toutes ses saveurs.

Nous avons poursuivi le déjeuner avec les plats principaux : soupe phô au bœuf, riz cantonais, pad thaï végétarien et cuisse de poulet grillé servi avec du riz. Encore une fois, nous avons été convaincus par la qualité de chaque plat bien que la chair du poulet manque de tendresse. Une mention spéciale a été discernée au riz cantonais, particulièrement bon. La coloration quelque peu différente de ce dernier, en comparaison à ceux que l’on retrouve communément dans les restaurants asiatiques, s’explique par la recette typiquement vietnamienne cuisinée par le chef.

Riz cantonais

soupe pho au boeuf

Pad Thai Végé

Cuisse de poulet grillé

En conclusion du repas, comment ne pas résister à des perles de coco, une boule de pâte de riz renfermant une autre pâte de graines de soja, le tout enrobé de noix de coco râpé. Une fin de repas qui n’est, en effet, pas tellement légère mais délicieusement gourmande.

Tant pour les portions très généreuses que pour la qualité de celles-ci, nous avons estimé que le rapport qualité-prix était bon. Comptez une addition entre 15 et 20 € par personne. N’hésitez plus, venez déguster la cuisine authentique chez Pho Anh Em.

Pho Anh Em, situé au 32 pl. du Général-Guiraud

ouvert du lundi au samedi :

Le midi de 12H00 à 14h30 et le soir de 19h00 à 21h30

Pour plus d’informations