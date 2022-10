Rennes. Les Petits dimanches ou 3 concerts jeune public à l’Etage

Les Petits Dimanches reviennent pour le plus grand plaisir de nos chers petits (mais aussi de leurs parents). Les concerts jeune public de L’Étage organisés en partenariat avec les Tombées de la Nuit confirment leur pouvoir de séduction avec : ROBINSON ET SAMEDI SOIR dimanche 23 octobre, JE SUIS COMME ÇA, dimanche 13 novembre, LA P’TITE BOUM dimanche 4 décembre.

Robinson et Samedi Soir • Soul Béton

Conte musical dominical

Spectacle musical funk et hip-hop, Robinson et Samedi Soir de Soul Béton est l’histoire d’une rencontre étonnante entre deux personnages que tout oppose. Robinson est un représentant commercial pris dans la course folle du quotidien semblant ne jamais vouloir s’arrêter. Un jour, lors d’une panne d’essence dans une ville semble-t-il abandonnée, il va faire la connaissance de Samedi Soir, personnage singulier vivant en marge de la société. Alors que Robinson cherche à gagner du temps, Samedi Soir, lui, n’a pas peur d’en perdre. Dans ce conte musical joyeux, librement inspiré du mythe de Robinson Crusoé, Soul Béton choisit la voie de la dérision, de l’absurde et du burlesque pour évoquer le rapport aux autres et le rapport au temps. Pour accompagner cette rencontre aussi tendre qu’insolite, le duo imagine une collection de hits groovy et dansants, à la croisée du funk, du hip-hop et de l’électro.

Billetterie en ligne

Dimanche 23 Octobre 2022

17:00 > 18:30

L’Étage, Rennes

50mn

8€ Tarif plein, 4€ Tarif Sortir ! (disponible à la billetterie du Liberté)

À partir de 6 ans • Assis, placement libre

*

Je suis comme ça • CY & JU

Ciao pantin

Je suis comme ça est une création originale, un spectacle musical autour d’une belle histoire, celle d’un petit pantin de bois qui malgré son handicap va vivre une aventure incroyable et s’accepter tel qu’il est. Le petit pantin de bois pas comme les autres s’est mis en tête d’aller voir la mer. Entre Paris et la Bretagne, il va faire des rencontres qui vont changer sa manière de voir les choses.

C’est une histoire d’amitié, de courage et de confiance en soi, entre rêve et réalité… Laissez-vous embarquer dans cette aventure captivante.

Billetterie en ligne

Dimanche 13 Novembre 2022

15:00 > 15:35

L’Étage, Rennes

Dimanche 13 Novembre 2022

17:00 > 17:35

L’Étage, Rennes

35mn

8€ Tarif plein, 4€ Tarif Sortir ! (Tarif Sortir ! disponible à la Billetterie du Liberté)

À partir de 3 ans • Assis, placement libre

*

La P’tite Boum • Bass Tong / DJ Philemon

Bim Bam Boum

Pour clôturer cette 3ème édition des Petits Dimanches et terminer l’année en musique, L’Étage se transforme en piste de danse pour accueillir petits et grands à sa P’tite Boum !

Au programme, un dancing assuré par Bass Tong et DJ Philemon, des ballons, des barbes à papa et d’autres surprises. Enfilez donc vos plus beaux costumes et venez vous trémousser à La P’tite Boum de L’Étage !

Bass Tong

Le Nantais Bass Tong s’approprie des objets de récupération, comme des tuyaux de PVC, pour fabriquer des instruments non standardisés avec lesquels il fait résonner une techno acoustique.

DJ Philemon

Amateur de musiques depuis une vingtaine d’années, Philemon préfère partager sa collection de disques et animer des dancefloors plutôt que de les laisser dans ses bacs. C’est ainsi qu’il fait trémousser les gambettes des petits et des grands dans de nombreux festivals et salles de concerts avec des pépites qu’il va chercher des années 50 à aujourd’hui. Ce gars-là aime nourrir vos oreilles de bons sons et user vos semelles. Vous aurez été prévenus !