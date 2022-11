Rennes. Paul Cauuet et ses Vieux fourneaux en dédicace au Forum du Livre

Paul Cauuet vient à la rencontre des Rennais et dédicacera « Les Vieux Fourneaux T7 – Chauds comme le climat » dans le café littéraire de la librairie Forum du Livre le 9 décembre 2022. Entrée libre.

À l’occasion de la sortie du dernier tome des Vieux Fourneaux – Chauds comme le climat aux éditions Dargaud, venez rencontrer Paul Cauuet dans votre café littéraire de Rennes le vendredi 9 décembre à 18h pour une rencontre animée par Nicolas Roberti suivie d’une séance de dédicace exceptionnelle (sur inscription ici)

Présentation des vieux fourneaux

Les Vieux Fourneaux raconte les aventures de trois septuagénaires, amis depuis leur plus tendre enfance: Antoine, Emile et Pierrot. Chacun a suivi sa route, chacun a fait ses choix, chacun a fondé (ou pas) une famille. Séquelles, souvenirs, fragments de vies (presque) passées. Il reste pourtant à ces trois-là de belles choses à vivre, et une solide amitié chevillée au corps.

Les Vieux Fourneaux, à travers dʼincessants va-et-vient entre les années cinquante et les années 2010, raconte sur un mode tragi-comique notre époque, ses bouleversements sociaux, politiques et culturels, ses périodes de crise.

A propos du tome 7 des Vieux Fourneaux – Chauds comme le climat

C’est la fête à Montcoeur !

Le maire a décidé d’organiser un « pique-nique de l’amitié et du vivre-ensemble ». Hélas, le vivre-ensemble a du plomb dans l’aile, ou plutôt un pic à brochette dans les fesses. Celles du maire, en l’occurrence, victimes d’une agression de Berthe, l’ancienne amante de Mimile.

La fête est donc de courte durée, d’autant qu’on apprend bientôt la mort d’Armand Garan-Servier, le patron de l’entreprise qui porte son nom

À son décès s’ajoutent d’ailleurs plusieurs incendies inexpliqués qui ne font qu’attiser les tensions déjà palpables dans le village…

De son côté, à Paris, Antoine participe à la manifestation du 1er mai, où il s’oppose à la violence d’un militant des « black blocs », avant de se retrouver à l’hôpital après une charge policière musclée. Et il n’est pas au bout de ses peines…

L’événement lui vaut également une empoignade avec Pierrot, venu lui rendre visite. Un accrochage symbolique, qui témoignerait presque de l’impossible réconciliation au sein de la grande famille de la gauche…

Attention : Il est obligatoire de s’inscrire en ligne pour la dédicace qui aura lieu après la rencontre sur le site (nombre de dédicaces limitées).

Lire un extrait du tome 7 des Vieux Fourneaux :

bd-en-ligne/les-vieux-fourneaux-tome-7

Librairie Forum du Livre, 11 Rue de la Visitation, 35000 Rennes, vendredi 9 décembre – 18h00 à 19h30