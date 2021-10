RENNES. PATRICE LE FLOCH NOUVEAU DIRECTEUR DU TRIANGLE

Patrice Le Floch a été nommé lundi 18 octobre 2021 à la direction du Triangle, Scène conventionnée d’intérêt national, art et création pour la danse. Arrivé le 8 octobre, il succède à Charles-Edouard Fichet, directeur de la Cité de la danse depuis 17 ans.

« C’est une nouvelle page qui s’écrit pour le Triangle, nous allons bâtir ensemble ce nouveau projet qui s’appuie, s’imprègne de l’existant et prend en compte les diversités et la singularité du lieu. » Jacques Frétel — Président de l’association Triangle

Jusque-là directeur de l’Orange Bleue, espace culturel d’Eaubonne, Patrice Le Floch a occupé différents postes dans cet établissement depuis 2008. D’abord administrateur, il est devenu directeur adjoint en charge de la programmation jeune public avant d’en prendre la direction en 2017.

Avec une cinquantaine de représentations par saison, la programmation de l’Orange Bleue se veut pluridisciplinaire : danse, théâtre, cinéma, cirque, opéra, marionnettes, humour, images et mouvement.

En parallèle, Patrice Le Floch était co-président du réseau Escale Danse depuis 2018.

Ce réseau conventionné « Danse en territoire » par la Drac Ile-de-France est une association de 19 membres principalement franciliens dont le cœur de son action se situe dans le Val d’Oise. Ce collectif élabore ensemble une programmation danse avec la volonté de soutenir la création et d’offrir une visibilité à la vitalité de la scène chorégraphique tout au long de la saison.

Le nouveau projet proposé pour le Triangle est porté par son nouveau directeur comme une invitation aux habitants et aux artistes : « Croisons la danse ».

« Avec l’envie de représenter l’art chorégraphique dans sa plus large diversité et dans ses métissages, je souhaite favoriser le dialogue entre les cultures et croiser les regards sur le monde. Autour de temps forts conviviaux et intergénérationnels, je chercherai à frotter la danse à d’autres disciplines et à ouvrir des espaces d’imaginaires dans et autour de la Cité de la danse. Dès le plus jeune âge, je souhaite également renforcer la culture chorégraphique et la pratique artistique par des présences d’artistes qui se conjugueront aux ateliers hebdomadaires de pratique en amateur menés par nos intervenant·es. Au cœur de ces envies, au carrefour de ces pratiques, à la croisée des regards artistiques, le Triangle portera l’ambition d’investir, avec toute une équipe, l’imaginaire d’un territoire au plus près des habitant·es. »

Patrice Le Floch — Directeur du Triangle