Rennes. Levage de la passerelle de La Pilate à La Courrouze

La passerelle Pilate crée une nouvelle liaison piétonne entre deux secteurs du quartier de La Courrouze aujourd’hui séparés par la voie ferrée. Elle permettra de franchir les voies depuis le Pôle d’Échanges Multimodal (PEM) autour de la station du métro ligne b Saint-Jacques-Gaîté vers le quartier Pilate – Pigeon-Blanc, situé sur la commune de Saint-Jacques de la Lande, au sud du quartier de La Courrouze. Une opération menée dans la nuit du lundi 16 au mardi 17 mai.

Trait d’union, la passerelle de la Pilate s’appuie sur un talus nouvellement créé le long de la voie ferrée, qui fait aussi office de protection acoustique. Son coût est de 1 146 000 €.

La passerelle sera accessible pour les piétons et cyclistes.

Calendrier :

• Pose du tablier dans la nuit du 16 au 17 mai 2022

• Mise en service de la partie piétonne : rentrée 2022

• Mise en service de la partie cycles et personnes à mobilités réduites : au plus tard début 2023

La Courrouze : porte d’entrée importante et structurante de la ville

Bordée au sud par la rocade et Saint-Jacques-de-la-Lande, Cleunay et La Prévalaye à l’ouest et la voie ferrée à l’est, La Courrouze est un territoire composite : zones boisées, vallons et inclinaisons naturelles du terrain, ancien mur d’enceinte de la friche militaire… Afin de créer des équilibres urbains durables et d’aménager le quartier de manière progressive, 11 secteurs ou quartiers ont été définis. Ils sont les nouveaux lieux de La Courrouze, chacun avec son visage, son paysage urbain et architectural.

La passerelle reliera le secteur Grand Équipement et le secteur de La Pilate

Le secteur Grand Équipement offre un pôle d’échange multimodal en entrée de ville sud-ouest regroupant un parking-relais de 800 places, le terminus de la ligne b du métro – station Saint-Jacques-Gaîté, une gare bus, un réseau express vélo et un nouvel échangeur facilitant l’accès à la rocade. Ses équipements permettront à la Métropole de Rennes et ses 500 000 habitants d’accéder à un réseau de transport collectif attractif et performant.

Dans le prolongement du quartier Pigeon-Blanc de Saint-Jacques-de-la-Lande, le secteur de La Pilate fait pleinement partie de La Courrouze. En franchissant la voie ferrée, la passerelle instaure une liaison sud-nord directe pour relier le quartier de La Pilate au métro et au secteur Grand Équipement aujourd’hui en plein développement avec de nombreux programmes de logements, de bureaux, de commerces et services en cours de construction.