Rennes. Levage de la passerelle de Baud-Chardonnet le mardi 3 mai

Le levage de la passerelle de la voie verte Baud-Chardonnet – Cesson-Centre qui raccordera la base nautique de Baud – Maurice Cognet au chemin de Bray vers Cesson-Sévigné aura lieu mardi 3 mai 2022.

Une grue de 130 tonnes prendra place sur le site dans la matinée pour permettre le démarrage du levage de la passerelle de plus de 27 mètres de long et 2 mètre de largeur dès 10 h 30.

L’opération devrait durer toute la matinée afin de permettre une première pose à blanc avant fixation définitive.

L’installation d’une passerelle de franchissement d’un bras de Vilaine et l’aménagement paysager de ses abords fait suite aux votes des Rennaises et des Rennais dans le cadre de la saison 3 du Budget participatif de la Ville de Rennes. La rive sud de la Vilaine dans le secteur de plaine de Baud est moins empruntée par les promeneurs, cyclistes et joggeurs du fait du bras de Vilaine près de la base nautique. Cette passerelle permettra de réaliser un parcours de promenade, vélo ou course à pied d’environ 6 km autour du bassin de la plaine de Baud.

Liaison Baud-Chardonnet – Cesson-Centre

Débuté mi-février 2022, l’aménagement de la voie verte entre le quartier de Baud-Chardonnet et le centre-ville de Cesson-Sévigné s’inscrit pleinement dans la politique de la Ville en matière d’aménagement et de déplacements, pour rendre la Vilaine aux habitants.

Le programme comprend :

l’installation de la passerelle de franchissement du bras de Vilaine ;

l’aménagement d’un cheminement de 600 mètres accessible à tous entre le pont de Baud et la base nautique ;

l’aménagement d’un cheminement de 600 mètres accessible à tous entre la base nautique et le chemin de Bray (côté Cesson-Sévigné).

Cet aménagement prend également en compte le respect de la biodiversité et la préservation des berges de Vilaine (plantation de 5 arbres, et non exportation de biomasse végétale).

Début des travaux : mi-février 2022

Livraison : juin 2022

Coût de l’opération : 557 330 € TTC