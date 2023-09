Rennes. Modernisation du parking Colombier : démarrage des travaux à partir d’octobre 2023

Le parking Colombier de Rennes, situé sous la dalle du Colombier, va faire l’objet d’importants travaux à partir de la semaine du 2 octobre 2023 et jusqu’en décembre 2025. Ce chantier de 11,6 M€ permettra d’améliorer la sécurité incendie et de rénover cet ouvrage vieillissant.

Propriété de Rennes Métropole et exploité par Citédia Métropole sous la marque C-Park, le parking Colombier est l’un des plus grands parkings publics du territoire avec 1 150 places réparties sur deux niveaux. Construit dans les années 1970, il est aujourd’hui vieillissant et nécessite des travaux importants de rénovation.

Les travaux portent sur :

la modernisation des dispositifs de sécurité incendie du parking : amélioration du dispositif de désenfumage ;installation d’un dispositif d’extinction automatique à eau type sprinkler ;amélioration générale de l’isolement du parking ;mise en conformité de plusieurs dégagements avec sorties à créer ou à modifier ; mise en conformité de l’installation électrique de sécurité, de l’éclairage de sécurité, des moyens de détection d’alarme, etc.

l’amélioration et le déploiement de nouveaux services : création de 60 places de recharge électrique réparties sur l’ensemble du parking ;nouveau système de guidage à la place (indication du nombre de places disponibles par secteur et allées grâce à une signalisation lumineuse) ;refonte de la signalétique directionnelle et piétonne ;nouvelles peintures sur l’ensemble du site ;réfection des trémies d’entrée et de sortie ;nouveaux dispositifs de contrôle d’accès permettant la fermeture du site.

Les travaux dont la durée prévisionnelle est de deux ans et demi, seront réalisés entre octobre 2023 et décembre 2025. Ils se dérouleront en 4 phases successives afin de maintenir en permanence une capacité d’environ 700 places disponibles pour les usagers sur un total de 1 150 places. Il est à noter qu’aujourd’hui il est rare que le parking soit rempli au-delà de 700 places.

Les 4 entrées du parking seront condamnées à tour de rôle. Le chantier débutera la semaine du 2 octobre 2023 avec la fermeture de l’entrée Sud côté rue du Capitaine Maignan pour une durée d’approximativement un an. Le suivi de fermeture des différents accès sera communiqué selon l’avancement des travaux et disponible sur c-park.fr.

À l’intérieur du parking, les accès piétons vers la dalle du Colombier et vers les 2 centres commerciaux pourront être fermés lors de certaines phases du chantier. Un jalonnement piétons sera mis en place afin de guider les usagers.

Quelles solutions pour les usagers ?

Le quartier compte 2 autres parkings en ouvrage sur lesquels les usagers pourront se reporter : Arsenal et De Gaulle – Gare (moins de 200 mètres à pied). Lorsqu’une entrée du parking Colombier sera fermée, une déviation sera mise en œuvre pour guider les automobilistes vers les autres entrées et les autres parkings. Le secteur est également très bien desservi par les transports en commun (lignes a et b du métro, lignes de bus, etc.).Le parking Colombier restera accessible pendant toute la durée des travaux à l’ensemble des abonnés. Ces derniers sont invités à prendre directement contact avec le service client C-Park (contact@c-park.fr) pour toute question.