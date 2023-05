Le jardin du Thabor abrite un petit trésor de culture où nos fruits habituels côtoient ceux plus exotiques, emmenant avec eux des saveurs d’ailleurs que l’on peut cultiver en Bretagne.

La belle saison revenant, la population rennaise sort de son hibernation pour réinvestir les espaces verts de la capitale bretonne et profiter de la chaleur des premiers rayons de soleil estivaux. Parmi eux, le parc du Thabor. Les Rennais et Rennaises connaissent bien son jardin à la française et celui à l’anglaise, son orangerie, sa roseraie et sa volière. Il y a aussi l’enfer qui accueille de multiples événements musicaux et les plus assidus auront déjà visité la graînothèque dissimulée dans la petite cabane au fond de ce grand jardin… Découvrez maintenant le petit verger du Thabor. Des poiriers et pommiers y côtoient un yuzu, un mandarinier chinois ou encore un myrtillier d’Amérique.

Depuis quatre ans, la Société d’horticulture d’Ille-et-Vilaine expérimente la culture de saveurs exotiques sur le territoire. Près d’une quarantaine d’espèces sont observées chaque année dans le but de voir quels fruits s’adaptent au climat breton. Certaines variétés d’agrumes s’acclimatent plutôt bien, comme le yuzu. Le Japon est le principal producteur et consommateur de cet agrume acide originaire de l’est de l’Asie. Déjà en fleurs à Rennes, il se cueille vert pour son zeste et sa saveur, et à maturité, c’est-à-dire jaune, pour son zeste et son jus.

Dans le cadre de la fabrique citoyenne de Rennes 2023, la société a par ailleurs déposé la proposition d’un jardin japonais pour Rennes (Référence 23-14) au cœur du parc du Thabor. La période du vote pour que ce projet soit peut-être réalisé par la Ville est commencée depuis le 13 mai et se prolongera jusqu’au 4 juin, 19h00.