Rennes. Ouverture au public du cloître des Jacobins les 22 et 23 avril

Le Jardin du Cloître du Couvent des Jacobins ouvre ses portes au grand public le samedi 22 et le dimanche 23 avril. Le programme du week-end sera rythmé par un voyage insolite dans les rues de Rennes avec Magic Meeting, des balades urbaines en compagnie de Nicolas Le Goff, une séance de dédicaces avec Christine Van Geen et des visites guidées du Couvent des Jacobins.

Venez à la rencontre de Nicolas LE GOFF et Christine VAN GEEN

Tout au long du week-end, Destination Rennes vous propose de venir à la rencontre de deux auteurs bretons. Christine Van Geen, connue pour son ouvrage Je cuisine à la rennaise, sera disponible pour une séance de dédicaces le samedi de 14h30 à 17h30, dans la Galerie Est du Couvent.

Nicolas Le Goff, auteur de Rennes autrement et la Bretagne autrement, propose le samedi une flânerie urbaine à pied depuis l’office de tourisme, à partir de 14h30. Un deuxième rendez-vous est programmé le dimanche à 10h30 sous la forme d’une balade à vélo, au départ de la Maison du Vélo (15 bis place de la gare). Il sera également en séance de dédicaces, dans la Galerie Est du Couvent, le samedi de 16h30 à 17h30 et le dimanche de 14h30 à 16h30.

Les réservations pour les balades urbaines avec Nicolas Le Goff se font en ligne sur le site tourisme-rennes.com. Tarif : gratuit.

Prenez le départ pour « un voyage en-chanté », grâce à Magic Meeting

Ce week-end sera également animé par « le voyage en-chanté » de Magic Meeting. Pour la première fois, les visiteurs pourront participer à un spectacle sonore, interactif et déambulatoire, dans le centre historique de Rennes. Accompagné par deux guides, peu ordinaire, le public pourra voyager à travers le temps et les époques.

Rendez-vous le dimanche à 15h30.

Les réservations se font en ligne sur le site www.billetterie-rennes.com ou à l’Office de Tourisme, 1 rue Saint-Malo.

Tarif de base : à partir de 11€ – Tarif réduit : à partir de 9€

A la découverte du Couvent des Jacobins

Ce week-end, les visiteurs pourront découvrir le monument historique en participant à des visites guidées du Couvent des Jacobins. Accompagnés d’un guide-conférencier de Destination Rennes, les visiteurs se plongeront dans l’histoire du couvent, de sa fondation en 1369 à sa transformation en centre des congrès.

Quatre créneaux seront proposés : Le samedi à 15h et 16h

Le dimanche à 11h et 15h

Les visites guidées durent 1h et les réservations se font en ligne sur le site www.billetterie- rennes.com ou à l’Office de Tourisme, 1 rue Saint-Malo.

Plein tarif : 9€ – Tarif réduit : 6€ – Carte Cezam : 7€ – Carte Sortir : 3€

Le Jardin du Cloître et les galeries sont ouverts sur les horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme

– Samedi de 10h à 18h

– Dimanchede 10h à 13h et de1 4h à 17h Accès libre et gratuit depuis l’entrée de l’Office de Tourisme au 1, rue de Saint Malo Prochaine date d’ouverture du Jardin du Cloître : le samedi 29 et le dimanche 30 avril 2023.