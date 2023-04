Rennes. Le Retour du Hameau, une kermesse musicale au parc Saint-Cyr

Les associations ÖND et La Tangente proposent une après-midi détente et musique au parc Saint-Cyr de Rennes le dimanche 7 mai : le Retour du Hameau. Les DJ des deux collectifs assureront l’animation musicale tandis qu’un village d’activités amusera petits et grands. Vous l’aurez compris, la saison des open air est ouverte !

Après Le Retour du Jedi et Le Retour du Roi, La Tangente et ÖND présentent, six ans après, un nouveau futur classique : Le Retour du Hameau. Ici, ni sabres lasers ou anneau unique, mais un super pouvoir encore plus puissant : le FUN !

Alors Jamy, Le Hameau, qu’est-ce que c’était ?

En 2016 et 2017, les collectifs La Tangente et ÖND organisaient dans le cadre du Made festival un joyeux village musical sur un mail François Mitterrand alors flambant neuf, et encore utilisable pour des événements festifs, avant que les foudres riveraines ne s’abattent sur les pourvoyeurs de musique.

Le Hameau, mai 2017, mail François Mitterrand © Adrien Henninot

Des DJ sets endiablés, une kermesse aux petits oignons, des lots en pagaille, un dôme avec concert au casque mis en place par le collectif NVNA, une scénographie haute en couleur, un public de 7 à 77 ans, une bataille acharnée au tournoi de palet, de la bière locale, des food trucks… Ceux qui étaient présents le savent, Le Hameau, c’était au fond bien plus que ça : un moment singulier, hors du temps, où cohabitent jeunes et moins jeunes, amoureux de la musique électronique et curieux de passage, rêveurs et raveurs (liste non exhaustive).

Comme les souvenirs ne suffisaient plus, une question s’est alors posée : et si on reprenait les mêmes et qu’on recommençait ? Alors on a ressorti la casquette à hélices pour vous proposer le 7 mai un programme de haute volée, délocalisé au parc Saint-Cyr, à partir de 14 h et jusqu’à 22 h.

Au programme :

Une bourse d’échange de plantes et de graines (inscription préalable lehameau.contact@gmail.com)

Une braderie (inscription préalable lehameau.contact@gmail.com)

Un atelier entretien et réparation de vélos par La Berzingue

Une initiation à la peinture murale par Tom Nelson

Une initiation aux musiques électroniques par Blutch

Du jeu de palet avec apprentissage pour les novices par l’association La P’tite Planche

Des jeux d’extérieur : curling, jenga géant, puissance 4 géant…

Plusieurs DJ qui se relaieront jusqu’au soir dont Blutch et Vanadís, reconnus sur les scènes electro du grand Ouest, mais aussi M. Bleiz, Hidem, Owghost, Eendracht, Cœur de meule.

Et pour se restaurer bien sûr, buvette et food trucks.

Un événement pour tous, jeunes, familles et moins jeunes dans un esprit kermesse, rigolade et relaxation au soleil.

Le Hameau, mai 2017, mail François Mitterrand © Adrien Henninot

Infos pratiques

Entrée gratuite

RDV de 14 h à 22 h heures le dimanche 7 mai

Parc Saint-Cyr, rue Louis Guilloux

Accès côté théâtre de la Paillette

Privilégier les vélos et transports en commun

Ligne C4 arrêt Guilloux

Ligne 11 arrêt Guilloux Lorient

Attention, jauge limitée