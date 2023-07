Rennes. OKO, le nouveau café japonais qui met à l’honneur le matcha

OKO est le nouveau café japonais à découvrir au cœur de Rennes. Installé 10 rue Baudrairie depuis samedi 1er juillet 2023, le lieu, de vert et blanc vêtu, propose un voyage en terre nippone pour découvrir le matcha sous différentes formes. Boissons et propositions sucrées vous permettront de connaître, et d’apprécier, cette poudre très fine de thé vert moulu réputée pour ses vertus…

Une nouvelle brise japonisante souffle dans la rue Baudrairie. Lieu atypique et novateur à Rennes, le café japonais OKO tient probablement sa belle couleur verte de la couleur du matcha. « OKO est une façon d’acquiescer au Japon, comme “ok” ou “d’accord” », nous apprend Antoine Corbey, copropriétaire. Dans ce cas, ok, allons découvrir ce nouvel arrivant à Rennes…

Ghassan et Clément se chargeront de vous conseiller au bio dans votre découverte du matcha.

Le couple Antoine et Anne-Hélène n’est pas à son premier coup d’essai en matière de boutique à Rennes. Le binôme, associé depuis 15 ans, est à l’origine de plusieurs commerces rennais à succès : l’ancien coffee shop Marlow and Son, les enseignes Denise Donut’s à Rennes et Saint-Malo, et, le plus récent, Bluebird coffee. « On avait déposé une première marque pour OKO en 2010, mais le marché n’était pas encore prêt donc on a attendu », raconte le copropriétaire, ancien propriétaire de Simply Sushi, bar à sushi devenu Yummy Sushi après un rachat il y a une dizaine d’années. Japonaise et cuisinière de formation, Kanae est leur nouvelle associée dans l’aventure OKO.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, OKO se place sur un autre marché que Manga T, lieu dans lequel on peut lire des mangas grâce à une carte d’abonnement, tout en buvant des boissons et en dégustant des pâtisseries du Pays du soleil levant. « L’idée avec OKO, c’était d’ouvrir un bar à matcha dans le même esprit que Bluebird, quelque chose d’ultra convivial avec une touche différente », déclare ce passionné de cuisine japonaise, maître sushi de formation. « Pour l’instant, on est les seuls en France à proposer ce concept. »





© Oko, Rennes

Le matcha est « une poudre de thé vert qui contient de la caféine, une concentration élevée de L-Théaine, et plus d’antioxydants que le thé vert ordinaire. » Connu pour son côté parfois un peu trop amer, celui sélectionné par OKO fait partie des moins amers qui existent. Plusieurs recettes chaudes et froides sont à la carte, de même pour les deux autres thés qu’ils servent : le Genmaïcha, un thé vert à base de riz soufflé et Hojicha, un thé fumé. « Quand on utilise le thé chaud, ça ne développe pas tous les arômes du thé alors quand on l’infuse bien à froid, ça ne donne pas d’amertume et développe l’umami, la septième saveur. » Pour les plus réticents, le bar à matcha propose aussi des boissons plus classiques. Les plus jeunes pourront quant à eux se désaltérer avec une limonade maison.

Il est également possible de déjeuner dans le bar à matcha. Le midi, la clientèle aura le choix entre des bentos, repas traditionnels japonais généralement préparés pour être emportés au travail, à l’école ou en voyage, et des sandos, sandwichs japonais préparés dans un pain Shokupan à base de crème, de beurre et de lait.

Chez OKO, quatre produits sont les vedettes à déguster, au choix, en bento (13€90) ou sando (11€90) : le poulet frit japonais (karaage), porc frit pané au miso (tonkatsu), cripsy chou fleur (karifurawa) et le poulet cuisiné à la japonaise (chicken nannban). « J’aime la simplicité de la cuisine japonaise pour mettre la matière brute en valeur. » Tout la cuisine est faite maison : Kanae s’occupe du salé, Anaïs de la pâtisserie. Seul le pain est réalisé par un boulanger selon une recette fournie par les propriétaires. « On est restés dessus pendant quatre mois pour retrouver le moelleux caractéristique du Shokupan. » À partir de septembre 2023, OKO agrandira sa carte avec un bento du jour.

Bento cripsy chou fleur (karifurawa)© Oko, Rennes

poulet frit japonais (karaage) © Oko, Rennes

Cookie miso et chocolat blanc © Oko, Rennes

L’après-midi, la clientèle aura le loisir de choisir entre diverses pâtisseries à base de matcha : cookies miso chocolat blanc ou sarrasin caramel et chocolat, un crumble framboise matcha, un cake au Yuzu, etc. Au Japon, le matcha est aussi utilisé comme ingrédient dans des produits comme des barres chocolatées ou céréalières pour une meilleure concentration. À découvrir également les Dorayaki, un délice populaire au Japon composé de deux pancakes moelleux fourrés de pâte d’haricot rouge sucrée appelée AZUKI. Pour l’anecdote, le nom vient de l’onomatopée japonaise «dora dora», qui décrit le bruit que font les pancakes lorsqu’ils cuisent.

En plus de la grande terrasse, une pièce à l’étage permet de s’installer confortablement dans une décoration. « On veut que les gens se sentent comme chez eux. » Comme une confirmation de ce souhait, Aymeric, ancien employé dans plusieurs enseignes, s’affaire actuellement à la réalisation d’un jeu sous forme de fresque murale qui retrace l’expérience du groupe à l’origine d’OKO, avec la présence de toute l’équipe. Mais dans cette cartographie de la vie du groupe, des personnages de bandes dessinées ou de dessins animés se sont cachés. À la clientèle de les retrouver…

OKO, 10 rue Baudrairie, 35000 Rennes

Ouvert du mardi au samedi de 11h30 à 19h00

Instagram / Facebook