RENNES. OH MY FRIP INSTALLE SES PORTANTS DANS LA BRASSERIE SAINT-HÉLIER

Oh my frip est une friperie ambulante qui viendra s’installer les 4, 5 et 6 février 2022 à Rennes, dans la halle de la brasserie Saint-Hélier. Un événement qui se veut éco-responsable et qui saura ravir les amateurs de friperies et de seconde main.

Oh my frip est une friperie éphémère pour femmes et hommes, créée en septembre 2021. Itinérante, elle se déplace dans différentes villes à différentes dates et propose des vêtements et accessoires vintage et de seconde main. Le choix est large et les prix sont au kilo. Ses deux créateurs Julien et Antoine sont deux amis d’enfance attirés par la mode et le vintage et sensibles aux questions de l’écologie et du réemploi. Conscients des limites de la surproduction et de la surconsommation et soucieux de l’environnement, ils ont décidé de lancer cette boutique singulière qui se déplace chaque semaine dans une ville française différente. Installés avec leurs six salariés dans le Val d’Oise, ils créent et organisent leurs événements dans chaque ville qu’ils viennent ensuite investir le temps d’un week-end.

Oh my frip ne récupère pas les vêtements grâce aux dons ou aux relais. La structure les achète au kilo à un grossiste et récupère ainsi une partie de la surproduction mondiale. Les produits peuvent provenir de plein de pays différents et font déjà l’objet d’un premier tri avant d’arriver entre ses mains. Julien et Antoine effectuent un second tri et sélectionnent les vêtements et accessoires qu’ils souhaitent proposer sur les événements le temps d’un week-end. De cette manière ils souhaitent contribuer au réemploi plutôt que de jeter ces produits dans la nature ou les renvoyer sur les marchés dans des pays pauvres.

Pour rappel l’industrie textile est le troisième secteur le plus consommateur d’eau dans le monde avec l’utilisation de 4% de l’eau potable disponible sur terre. L’industrie textile c’est aussi 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre émis chaque année, soit 10% des émissions de gaz à effet de serre mondiaux. Sans compter les mauvaises conditions humaines de production et l’utilisation d’une main d’œuvre à moindre coût dans les pays pauvres.

En janvier 2022 c’est à Paris, Poitiers ou bien encore à La Rochelle que Oh my frip s’était installé le temps d’un week-end. Et le week-end du 4 et 6 février c’est à Rennes qu’il sera possible d’effectuer des emplettes fripe et c’est dans l’ancienne brasserie Saint-Hélier réhabilitée depuis peu, dans la halle de 650m², que Oh my frip offrira à la vente plusieurs tonnes de vêtements vintage et fripe. Parmi cette masse de textiles une sélection de vêtements de seconde main, des pièces uniques y compris des marques connues, des années 70 à nos jours.

Le prix, unique pour l’occasion, est de 28€ le kilo, sans poids minimum. Sur place il sera possible d’essayer les vêtements puisque des cabines d’essayage seront mises à disposition. Au total 8000 cintres et environ 4 tonnes de vêtements proposés à la vente. Et pas de jaloux : le premier arrivé ne sera pas le premier servi puisque des réassorts permanents seront effectués tout au long de l’événement. En coulisse, le stock des vêtements de seconde main permettra d’offrir à toutes et tous des produits de qualité et ce peu importe le jour et l’heure à laquelle vous souhaitez vous rendre sur les lieux. Inutile donc de mettre son réveil aux aurores, vous pouvez dormir tranquille et venir faire un tour quand vous le souhaitez sans crainte de voir les meilleures pièces parties.

C’est une grande première pour la capitale bretonne car c’est la première fois que Oh my frip, la plus grande friperie ambulante, vient installer ses portants à Rennes. L’occasion de passer un moment shopping en famille ou entre amis. Oh my frip promet par ailleurs une ambiance festive avec de la musique et de beaux articles pour de chouettes emplettes.

Après Rennes c’est à Paris de nouveau et puis à Reims que Oh my frip établira ses quartiers le temps d’un week-end. Les créateurs désirent, sur le long terme, se rendre deux ou trois fois par an dans chaque ville pour proposer de nouveaux articles et rendre ainsi l’événement incontournable pour les fashionistas locaux.

Un rendez-vous à ne pas manquer le vendredi 4, le samedi 5 et le dimanche 6 février 2022

Infos pratiques

Ohmyfrip, La Halle de la Brasserie Saint-Hélier, Mail Louise Bourgeois, 35000 Rennes

Vendredi 4 février de 12h à 19h

Samedi 5 février de 9h à 19h

Dimanche 6 février de 9h à 18h

Obligation de réserver gratuitement un créneau horaire pour le bien de tous !

Moyens de paiement : CB et espèces

Entrée sur présentation du pass sanitaire valide et port du masque obligatoire