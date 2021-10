TAMBOUR RENNES 2. L’ODYSÉE D’ULYSSE EN CHANTSIGNE

La saison culturelle de l’Université Rennes 2 met chaque année à l’honneur la culture sourde à travers un ou plusieurs spectacles. Le 26 octobre 2021, le duo Albaricate propose un spectacle en chantsigne, un art qui ne se contente pas de “traduire” en langue des signes les chansons jouées sur scène, mais de les réadapter pour y transcrire toutes les émotions. Dans Ulysse, maudit sois-tu, Clémence Colin et Samuel Genin partent sur les traces du héros de l’Odyssée, et nous content ses périples…

Après dix ans de guerre à Troie, Ulysse mettra dix autres années à retrouver son île d’Ithaque. Aimé et maudit des Dieux, aimé et maudit des femmes, il fait voile pour retrouver son épouse Pénélope qui, pense-t-il, l’attend chez lui. Mais l’océan est vaste et peuplé de dangers, et l’arrogance du guerrier peut être parfois un ennemi bien pire que les cyclopes ou les sirènes.

“On a voulu déconstruire cette vision du héros magnifique qu’est Ulysse. Malgré la perte de nombreuses personnes autour de lui, il revient à Ithaque un peu en héros attendant qu’on l’applaudisse et qu’on l’acclame. [Dans ce spectacle], toutes les rencontres que fait Ulysse se placent du point de vue des gens qu’ils rencontrent. Du point de vue du cyclope, des sirènes, de Calypso, de Circé…” – Duo Albaricate

Dans une écriture à quatre mains, Albaricate alterne les chansons remplies d’émotions et les textes légers. C’est la guitare reprise à l’infini dans une pédale de loop et le chansigne brut qui transporteront les spectateur·ices tout au long du voyage d’Ulysse, à travers les yeux de nombreux personnages de l’Odyssée.

Informations pratiques :

Ulysse, Maudit sois-tu

Un spectacle de la compagnie Albaricate

Chanson française / Langues des signes

Avec : Clémence Colin et Samuel Genin

Mardi 26 octobre à 20h · Le Tambour – Université Rennes 2

Durée : 1h

À partir de 8 ans

Tarifs : 15€/5€/3€ (Sortir) – Gratuit pour les étudiant·es de Rennes2

Billetterie : www.billetweb.fr/ulysse-maudit-sois-tu