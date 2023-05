Rennes. Nouvelle saison dansante pour Objectif Bachata !

La saison 5 de l’association Objectif Bachata soufflera cette année sa bougie à Rennes. Au programme ? Un stage de bachata par mois. Ces stages intensifs qui durent un week-end sont accessibles à tous les amateurs de cette danse de plus en plus attractive. Une saison 5 haletante à découvrir rapidement !

La Bachata, c’est la danse du jardin, née dans les années 60, qui s’improvise les jours de fête. Ancêtre du Boléro, elle s’est divisée en de nombreux types de bachata comme « la sensuelle », « la moderne », « la dominicaine », « la bachatango », etc. Depuis les fêtes improvisées, la bachata a été reconnue comme patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO. Si la Cubaine est plus dansée dans la rue, la Portoricaine est devenue une danse de salon très étudiée. Elle séduit de plus en plus de jeunes, attirés par son accessibilité et son pouvoir de rencontre. En effet, pas de prérequis pour commencer la bachata à part l’envie et la curiosité !

Quand Alexandre Liguori fonde l’association Objectif Bachata, c’est pour faire place à l’absence de cours et stages de bachata sur la place rennaise. Ingénieur en informatique comme Alexandre, ingénieur en chimie comme Vincent ou travaillant dans le bâtiment, tous trois ont découvert la bachata par hasard, pour suivre quelqu’un. « Après des années de cours de salsa où la bachata est étudiée en 20 minutes, j’ai arrêté. Quand j’ai repris, j’ai cherché durant deux ans les cours de bachata qui me convenait… en vain », explique Alexandre. « À chaque professeur, sa manière d’aborder et d’enseigner la bachata. On conseille donc toujours de tester en début d’année plusieurs cours pour trouver celui qui nous convient », complète l’équipe.

Si dans les premiers temps, l’association proposait des cours de niveau débutant, elle s’est rapidement spécialisée et propose désormais depuis cinq ans des stages de niveau intermédiaire et confirmé « pour faire monter le niveau de bachata à rennes et à terme ne proposer des soirées où l’on ne danse que la Bachata ». C’est d’ailleurs une des raisons grâce à laquelle l’équipe d’Objectif bachata s’est agrandie et s’est construite : pouvoir danser toute la soirée et non qu’une seule partie du temps, quand la soirée est consacrée à la salsa. En effet, les soirées 100 % bachata est une de leur initiative à Rennes, les soirées rassemblant souvent salsa et bachata. Lors de ces stages d’un weekend, les enseignements sont dispensés par des professeurs invités pour l’occasion.

Les professeurs étaient d’abord locaux, originaires de Nantes, Paris ou Normandie, mais le champ des possibles s’est élargi au fur et à mesure que le succès s’est agrandi. Objectif Bachata invite désormais des professeurs italiens, argentins et lituaniens, parfois champions du monde de leur catégorie à l’image du duo argentino-linuanien Marcello et Nasty, danseurs invités en avril 2023. Lui a été champion du monde en 2017 et 2019.

Deuxième fierté de l’association : À l’image des professeurs invités, les amateurs et amatrices de bachata viennent parfois de très loin pour assister au stage (Toulouse, Nice ou Grenoble). « Avant, on allait au festival, maintenant c’est le festival qui vient à nous », plaisante l’équipe. Avec le festival, vient l’ambiance de ces 5h de cours puis soirée de mise en pratique où les festivaliers sont tous animés par cette même passion de cette danse caribéenne.

Si pour participer aux stages, une certaine connaissance de la danse est nécessaire pour danser en autonomie pendant la soirée, il n’y a pas de prérequis ou de tenues spéciales pour commencer la bachata, excepté l’envie d’apprendre et la curiosité. Dans leurs stages, Objectif Bachata accueille des danseurs de tous les âges, des mineurs jusqu’aux retraités, mais la moyenne reste entre 25 et 40 ans. L’attractivité nouvelle de cette danse s’explique par son accessibilité et la modernisation des chansons sur lesquelles danser. De nombreuses chansons modernes sont bachatisées dans cette idée de renouveau.

