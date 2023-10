La nuit du cirque à Rennes. Newroz de Bahoz Themaux, allégorie d’une crise identitaire

Ay-Roop présente Newroz le premier spectacle solo de Bahoz Themaux les 16 et 17 novembre 2023, à l’occasion de la Nuit du cirque. Le membre de la compagnie La Meute revient sur scène pour un concert-cirque qui mêle danse, musique, témoignage et acrobaties.

L’association Ay-Roop, créé en 2005, accompagne les équipes de cirque contemporain, d’une part dans la production et la diffusion, d’autre part par le biais de festivals, de résidences et d’actions artistiques et culturelles. S’il naît du cirque traditionnel, le cirque contemporain est presque une discipline à elle toute seule : « c’est une écriture linéaire. Il raconte une histoire et s’attelle à des questions importantes de société comme le genre ou l’écologie », explique Olivier Daco, codirecteur d’Ay-Roop. Au-delà du fond, le cirque contemporain prend la responsabilité de se réinventer, par les agrès notamment, mais aussi par la pluralité de disciplines qui sont données à voir dans un seul spectacle. C’est le cas de Newroz de Bahoz Themaux, que nous verrons exercer plusieurs arts accompagné d’un nouvel agrès qu’il a créé.

Olivier Dacop et Sarah Agouri à la direction d’Ayroop © David Brunet

Bahoz Themaux a créé ce spectacle au cours de plusieurs résidences, dont une avec Ay-Roop la saison dernière. Il y évoque des sujets de société à partir de son parcours personnel. Les questions de l’identité, de la stigmatisation et du genre sont abordées avec finesse et recul. Sa présence scénique et sa manière d’aborder ces questions sociales et politiques sont les raisons pour lesquels Ay-Roop a décidé d’accompagner ce spectacle et de le coproduire, et « parce que c’est très beau ce qu’il fait, que ce soit dans les mouvements du corps, dans la voix ou dans sa manière d’innover », raconte Olivier Daco, « ce sont les valeurs qui nous guident et qui déterminent si on accompagne un artiste ou pas ».

Le spectacle est accessible à un public varié, les questions abordées concernent tout le monde dès le plus jeune âge : « c’est la raison pour laquelle on le propose pour la nuit du cirque, histoire qu’un maximum de personnes puissent vivre ces questions », précise Olivier. D’autant que « la stigmatisation peut aussi être faite de manière inconsciente, c’est à partir du moment où on prend conscience que nos actes et nos dires peuvent avoir des conséquences qu’on y fait plus attention ». La prestation a une visée artistique et instructive. Elle ramène par le témoignage à des situations communes et incitant toutes les générations, les genres et les milieux sociaux à se sensibiliser sur les questions abordées.

Agrès créé par Bahoz Themaux Newroz de Bahoz Themaux © La Meute

Newroz de Bahoz Themaux, c’est à la fois ce passage d’une discipline à l’autre et les différents biais utilisés pour créer « un cirque d’émotion où la parole a vraiment une importance ». L’artiste passera du témoignage à l’expression du vécu par le corps, cette expression se fera grâce à la danse et aux acrobaties, notamment sur un mat, construit par l’artiste au cours de ces différentes résidences. L’engin est réglable en hauteur grâce à une manivelle et il est scellé à une plateforme tournante. Newroz, c’est « un mélange entre le propos et la performance qui va nous procurer le frisson », termine Olivier Daco.

Si cette prestation aura lieu dans les locaux actuels d’Ay-Roop à Cleunay, toute l’équipe déménage en janvier 2024 à Saint-Jacques-de-la-Lande afin de créer un lieu de cirque entièrement dédié à la discipline.

INFOS PRATIQUES

Ay-Roop – Instagram

Spectacle Newroz de Bahoz Themaux les 16 et 17 novembre 2023 à 20h

2 rue André Tabot, 35000 Rennes (ancien Antipode)

Billetterie