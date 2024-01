Une nuit des saveur, organisée par l’association Isogone, dans le cadre du dispositif Rennes de la Nuit, aura lieu le 26 janvier aux Ateliers du Vent

Raconter, de façon festive et gourmande, l’histoire des aliments que chaque rennais retrouve dans son assiette. Tel est le challenge que s’est lancé l’association Isogone, en vous proposant une balade au pays des saveurs. L’itinéraire vous proposera, tout d’abord, de porter la toque et le tablier, en mettant la main à la pâte dans notre atelier cuisine.

Par la suite, nous vous donnerons l’opportunité de troquer la toque pour la charlotte, et de découvrir l’univers de l’agroalimentaire.

Le chemin vous proposera ensuite de vous glisser dans la peau d’un scientifique spécialiste de l’alimentation. Enfin, les plus gourmands d’entre vous pourront prendre place au sein d’un jury d’analyses sensorielles, lors duquel vos 5 sens seront challengés.

Cette Nuit des Saveur est proposée dans le cadre du dispositif Rennes de la Nuit, et organisée par l’association Isogone, menée par des étudiants de L’Institut Agro de Rennes, en partenariat avec L’épicerie solidaire, Club ADDAO (Institut Agro), Club Sheeh (Institut Agro). Depuis 37 ans, Isogone organise, chaque année, un concours d’innovation agroalimentaire qui récompense les entreprises du Grand Ouest. Au-delà de ce concours, ses membres souhaitent également communiquer et agir en faveur du bien manger, pour toutes et tous.

LA NUIT DES SAVEURS, Vendredi 26 janvier 2024, 19h-23h30, entrée libre, Ateliers du Vent, 59 rue Alexandre Duval, Rennes