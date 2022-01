RENNES : NOUVEL AN CHINOIS ET SEMAINE CHINOISE 2022 (PROGRAMME)

A Rennes, la 12e édition de la Semaine chinoise aura lieu du 29 janvier au 6 février 2022 et célébrera le passage à l’année du Tigre. Elle est organisée par l’Institut Confucius de Rennes qui, au-delà de sa mission de promotion soft-power de la culture et de la langue chinoises, s’inscrit dans le réseau des Instituts Confucius, lequel forme un important relai des services de renseignement de l’Etat dictatorial de la République populaire de Chine. Ces discrètes agences d’espionnage pour le compte de Pékin ont été ou sont en cours d’interdiction partielle ou totale dans plusieurs pays, notamment en Suède, Norvège, Belgique, Angleterre, Canada, Etats-Unis. De nombreuses universités françaises, comme Lyon-3 ou Paris-Nanterre, ont rompu tout lien avec les IC.

Spectacle, projections, rencontres, exposition sont au programme avec comme festivités d’ouverture le samedi 29 janvier 2022 le marché alimentaire dans lequel on découvre les spécialités chinoises préparées par les étudiants bénévoles, le forum associatif et culturel avec toutes les associations partenaires qui présentent leurs activités, mais aussi les élèves et les enseignants de chinois dans le primaire et le secondaire. En même temps que le marché alimentaire, le défilé en centre ville avec la danse des lions et des dragons sera l’occasion de vivre la fête aux couleurs et sons de Chine.

La Fête du Nouvel an – samedi 29 janvier

Le défilé de la danse des dragons et des lions

Les danseurs de l’Association de la danse du lion feront défiler au son des tambours et cymbales les lions et dragons – un spectacle incroyable mais aussi une bénédiction apportant prospérité et bonheur pour la nouvelle année. Photos souvenirs autorisées !

> samedi 29 janvier 2022, départ 12h Place de la Mairie, arrivée dans la cour de l’Institut Confucius

Le marché alimentaire, le forum des associations et de l’enseignement du chinois

> samedi 29 janvier 2022 de 12h à 16h, Institut Confucius, Rennes-Chine

participants : Institut Confucius de Bretagne, Rennes-Chine, Encres de Chine, Comité de jumelage Rennes-Jinan, Breizh Mahjong, Ecole de go de Rennes, Rengo (forum associatif) ; les établissements scolaires et les enseignants de chinois de la région rennaise (forum de l’enseignement).

Le marché alimentaire

Le marché alimentaire est devenu un rendez-vous immanquable du nouvel an chinois pour les Rennais. C’est grâce, encore une fois, aux étudiants chinois bénévoles qui participent à l’organisation du marché que vous pourrez découvrir une nourriture authentique. Au menu : soupe de raviolis hundun, sandwich roujiamo ou encore succulentes crêpes jianbing… Les incontournables mets de la gastronomie de rue chinoise n’attendent plus que vous !

Le forum associatif et culturel

Parallèlement au marché gastronomique, les associations partenaires seront présentes, une occasion pour vous de découvrir ou de mieux connaître la richesse des activités culturelles autour de la Chine présentes à Rennes. Des animations seront proposées : découverte de la peinture, de la calligraphie, du jeu de go ou du mahjong…

A Rennes-Chine, des calligraphies du tigre et des portraits photographiques de Chine réalisés par les adhérents seront exposés.

L’enseignement du chinois à Rennes

Les établissements rennais où le chinois est enseigné partagent leur apprentissage de cette langue dans le primaire et le secondaire, avec les professeurs et les élèves : animations (découverte de l’écriture, vente d’objets ou de gâteaux pour financer des projets…), expositions de travaux, rencontre avec le public… Un espace est donc spécialement dévolu en partenariat avec les établissements.

Les établissements présents : écoles de la Poterie, Carle Bahon, Jules Ferry (où la section internationale de chinois commence en CE2), collèges Clotilde Vautier, La Binquenais, Landry, Les Ormeaux, Emile Zola, Pierre Mendès-France…

La Semaine chinoise – du 29 janvier au 6 février

Le Rossignol et l’Empereur de Chine

Théâtre d’ombres et instruments baroques – La Rêveuse & Cécile Hurbault

nspiré par le conte d’Andersen et l’esprit de chinoiseries dans le goût du XVIIIe siècle, le spectacle rassemble marionnettes du théâtre d’ombres chinois et musique de l’ensemble baroque La Rêveuse – en particulier les instruments disparus chers aux oiseleurs et aux amateurs d’oiseaux, les flageolets d’oiseaux et serinettes . Le conte résume bien tout ce qui fait la beauté́ de la musique et du chant des oiseaux : ils restent insaisissables et renouvellent l’émerveillement à chaque instant. Le texte partage également un regard contemporain sur le rapport homme/animal, dans une époque où la biodiversité́ est mise à mal et où les oiseaux disparaissent peu à peu de notre paysage sonore.

Un spectacle familial dès 6 ans, 45 minutes environ.

> Théâtre de la Paillette

> dimanche 6 février 2022, 14h30 et 17h

> entrée libre, sur réservation auprès de l’Institut Confucius

Le Musée des Beaux-arts à l’heure du nouvel an

• conférence : « Images porte-bonheur populaires en Chine, de l’art des histoires » Par Christophe Comentale.

Sinologue, docteur en histoire de l’art sur la Chine, conservateur au Musée de l’Homme où il est chargé de mission sur la Chine, il est aussi chargé de cours sur l’art chinois à l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs. Il a résidé sept ans en Chine, est auteur de nombreux ouvrages et articles sur l’image et l’art chinois.

A l’approche du Nouvel an, les Chinois décorent leurs foyers d’estampes, de papiers découpés, de figures protectrices qui sont autant de façons d’apporter bonheur, prospérité et chance pour la nouvelle année. On apprendra comment apprécier ces images en y détaillant tant la richesse artistique que les traditions qu’elles illustrent. Non seulement spécialiste, mais aussi collectionneur, Christophe Comentale partagera ses trésors et nous fera pénétrer dans ce folklore festif à l’esthétique foisonnante.

18h30, auditorium du musée

• visite guidée en Chinois des collections du musée avec Sun Maojuan 16h

> Musée des Beaux-arts de Rennes, 20 quai Emile Zola, 02 23 62 17 45 > mercredi 2 février, entrée libre

Ateliers jeux chinois à la Bibliothèque Bourg Levesque

Trois ateliers pour découvrir la culture chinoise à travers trois de ses jeux emblématiques : le mahjong – farandole de dragons, vents et autres brelans à composer -, les échecs chinois, variante avec canons et rivière infranchissable des échecs, le jeu de go, quintessence yin yang du jeu de réflexion pure entre stratégie à grande échelle et tactiques de guérilla.

> Bibliothèque Bourg Levesque, 2 Bd de Verdun, 02 23 62 26 35 > mercredi 2 février 2022, de 15h à 17h

Wang Bing à la trace

Exposition de vidéos et de photos du documentariste chinois qui témoignent, tantôt dans une veine historique, tantôt dans une veine anthropologique, des conditions de vie et de travail de toute une frange délaissée du peuple chinois, d’hier comme d’aujourd’hui. > galerie Art et essai, université Rennes 2

> du 14/01 au 26/02/2022

Cinéma

En partenariat avec Cinéma 35 et l’Arvor, une programmation cinéma est proposée à l’occasion de la Semaine chinoise : du cinéma documentaire, avec la tournée du réalisateur Boris Svartzman pour son film Guanzhou, une nouvelle ère, mais aussi Copyright Van Gogh et H6 ; la reprise d’In the mood for love en 4K, et un cycle complet à Redon.

GUANZHOU, UNE NOUVELLE ÈRE de Boris Svartzman (Documentaire / France / 2022 / 1h12)

Les 2000 villageois de Guanzhou, une île fluviale dans la banlieue de Canton, sont chassés en 2008 pour la construction d’un parc écologique. Malgré la destruction de leurs maisons et la pression policière, une poignée d’habitants retourne vivre sur l’île. Pendant sept ans, Boris Svartzman filme leur lutte pour sauver leurs terres ancestrales, entre les ruines du village où la nature reprend progressivement ses droits et les chantiers de la mégapole qui avancent vers eux, inexorablement.

en présence du réalisateur Boris Svartzman

dimanche 30 14h Arvor

dimanche 30 20h30 Le Duguesclin

mardi 1er 18h45 Le Foyer

mercredi 2 20h30 La Bobine

jeudi 3 20h30 Le Cinémanivel

IN THE MOOD FOR LOVE de Wong Kar-Wai (Drame, romance / Hong-Kong / 2000 / 1h38)

À Hong-Kong, en 1962, deux couples emménagent le même jour dans une petite pension. Monsieur Chow et sa voisine de palier Madame Chan découvrent bientôt que leurs conjoints respectifs entretiennent une liaison. Choqués par cette découverte, les époux trompés se rapprochent l’un de l’autre et essayent de comprendre…

dimanche 30 20h La Bobine Bréal-ss-Montfort

dimanche 6 20h30 Le Bretagne Guichen

COPYRIGHT VAN GOGH de Yu Haibo et Yu Tianqi Kiki (Documentaire / Chine, Pays-Bas / 2016 / 1h24)

À Dafen, en Chine, des peintres-ouvriers chinois copient les tableaux de maître, notamment ceux de Van Gogh. Le rêve de Xiaoyong Zhao est d’aller les voir en vrai

après que lui et sa famille aient peint environ 100 000 copies d’œuvres de Van Gogh. Il décide enfin d’aller en Europe.

lundi 31 14h Le Cinémanivel Redon

jeudi 3 20h30 Le Bretagne Guichen

> avec l’association Encres de Chine

H6 de Yé Yé (Documentaire / France / 2022 / 1h57)

Le destin de cinq familles se joue à l’hôpital N°6 de Shanghai. A travers leurs histoires croisées se dessine un portrait de la Chine d’aujourd’hui entre culture traditionnelle et modernité. La solidarité, la tendresse et le sens de l’humour permettent aux familles et patients de tenir le cap face aux aléas de la vie.

mardi 1er 21h, Le Foyer, Acigné sortie en avant-première

mardi 1er 18h10, Le Cinémanivel, Redon sortie en avant-première

Les autres projections à Redon

● GUANZHOU, UNE NOUVELLE ÈRE : 31/01 à 16h50, 01/02 à 14h20, 05/02 à 18h40

: 31/01 à 16h50, 01/02 à 14h20, 05/02 à 18h40 ● COPYRIGHT VAN GOGH : 31/01 à 14h10, 01/02 à 18h30, 03/02 à 16h, 05/02 à20h2031/01 à 20h40, 02/02 à 18h20, 03/02 à 14h, 05/02 à 16h40

: 31/01 à 14h10, 01/02 à 18h30, 03/02 à 16h, 05/02 à20h2031/01 à 20h40, 02/02 à 18h20, 03/02 à 14h, 05/02 à 16h40 ● H6 : 02/01 à 20h20, 03/01 à 17h50, 04/02 à 18h40, 05/02 à 14h10, 06/02 à 18h10

: 02/01 à 20h20, 03/01 à 17h50, 04/02 à 18h40, 05/02 à 14h10, 06/02 à 18h10 ● GRAND FRÈRE de Liang Ming (Drame / Chine / 2020 / 1h44) Gu Xi est sur le point deperdre son emploi à cause de problèmes de papiers d’identité. Tout en utilisant ses relations pour obtenir des papiers en règle,elle fait également face à un autre défi : s’entendre avec la nouvelle petite amie de son frère, Qingchang. Alors que l’hiver s’installe et que les températures plongent, la relation entre Gu Xi, son frère Gu Liang et sa petite amie devient de plus en plus floue…> 31/01 à 18h30, 01/02 à 16h00, 06/02 à 20h30

de Liang Ming (Drame / Chine / 2020 / 1h44) Gu Xi est sur le point deperdre son emploi à cause de problèmes de papiers d’identité. Tout en utilisant ses relations pour obtenir des papiers en règle,elle fait également face à un autre défi : s’entendre avec la nouvelle petite amie de son frère, Qingchang. Alors que l’hiver s’installe et que les températures plongent, la relation entre Gu Xi, son frère Gu Liang et sa petite amie devient de plus en plus floue…> 31/01 à 18h30, 01/02 à 16h00, 06/02 à 20h30 ● UN PRINTEMPS À HONG-KONG de Suk Suk (Drame, romance / Hong-Kong / 2019/ 1h32) Pak, chauffeur de taxi et Hoi, retraité, vivent à Hong Kong. Ils ont construit leur vie autour de leur famille mais leur rencontre, au hasard d’une rue, les entraîne sur les pentes d’une belle histoire d’amour, qu’ils décident de vivre sans toutefois bouleverser les traditions de leur communauté.> 31/01 à 20h40, 02/02 à 18h20, 03/02 à 14h, 05/02 à 16h40Et toujours à Redon : (Re)découvrez l’un des plus grands films d’art martiaux de l’histoire du cinéma, OPERATION DRAGON , le vendredi 3 février à 21h00 et plongez-vous dans la légende du Serpent blanc avec le film d’animation WHITE SNAKE à l’affiche pendant les vacances ! Et pendant toute la semaine, le Ciné Café mettra à l’honneur les saveurs asiatiques.

de Suk Suk (Drame, romance / Hong-Kong / 2019/ 1h32) Pak, chauffeur de taxi et Hoi, retraité, vivent à Hong Kong. Ils ont construit leur vie autour de leur famille mais leur rencontre, au hasard d’une rue, les entraîne sur les pentes d’une belle histoire d’amour, qu’ils décident de vivre sans toutefois bouleverser les traditions de leur communauté.> 31/01 à 20h40, 02/02 à 18h20, 03/02 à 14h, 05/02 à 16h40Et toujours : (Re)découvrez l’un des plus grands films d’art martiaux de l’histoire du cinéma, , le vendredi 3 février à 21h00 et plongez-vous dans la légende du Serpent blanc avec le film d’animation à l’affiche pendant les vacances ! Et pendant toute la semaine, le Ciné Café mettra à l’honneur les saveurs asiatiques.

Et encore :

Concours de cuisine chinoise

du 15 au 28/01

L’Institut Confucius et BelAsie s’associent pour organiser un concours de cuisine chinoise sur les réseaux sociaux : les participants sont invités à réaliser un plat chinois, le prendre en photo et le poster. A gagner : des bons d’achats chez BelAsie.

Toutes les infos sur nos pages Facebook et Instagram.

Journée chinoise au Centre socioculturel des Longs Prés

Le Comité de jumelage Rennes-Jinan organise une journée au Centre socioculturel des Longs Prés le jeudi 3 février à partir de 11h : présentation du jardin chinois de Maurepas, repas chinois, et visite du jardin.

contacts et informations : rennes.jinan@gmail.com

A Brest, le nouvel an chinois se fête aux Ateliers des Capucins

samedi 5 février

L’Antenne du Finistère de l’Institut Confucius et tous les acteurs locaux vous proposent danse des lions et dragons, démonstrations et animations, concert du projet Schinéar, soirée karaoké, marché alimentaire… une journée de fête aux couleurs de Chine.