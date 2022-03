RENNES. NOS FUTURS DE RETOUR AUX CHAMPS LIBRES DU 21 AU 26 MARS 2023

Les Champs Libres, Le Monde et Rennes Métropole ont le plaisir d’annoncer la deuxième édition Nos Futurs – La relève prend la parole qui se tiendra à Rennes du 21 au 26 mars 2023.

La première édition de Nos Futurs, qui s’est achevée dimanche 27 mars, est un très beau succès : des débats entre ceux qui font l’actualité dans leur domaine et des jeunes impliqués sur les sujets débattus, des moments de rencontres, des ateliers, des défilés des conversations…

20 000 personnes accueillies dans les Champs Libres, passionnées, curieuses, impliquées, fans et flâneurs, des savoirs transmis et des contenus déjà partagés des dizaines de milliers de fois, plus de 2,5 millions de comptes touchés sur les réseaux sociaux (Twitter, Instagram, Facebook)

La réussite de Nos Futurs, c’est avant tout celle d’un choix.

Celui de faire confiance à la jeunesse, de lui donner la parole, de montrer ce qu’elle sait faire, ce qui lui tient à cœur. Plus de 150 jeunes, lycéens, étudiants, jeunes actifs d’horizons différents se sont directement impliqués dans l’organisation.

Ce sont eux qui ont eu les clés de l’évènement : le choix des thèmes, des intervenants, des formats.

Nos Futurs a montré que la jeunesse est là, qu’elle ne se dérobe pas, que ses propos sont forts, engagés, responsables. Elle est lucide, elle est impressionnante. Dans cet évènement qui rassemblait les générations, les jeunes, organisateurs ou publics, ont témoigné de leur soif de débattre, de leur niveau d’information, de leur capacité impressionnante à formuler leurs attentes, leurs opinions, leurs revendications. Ils revivifient la démocratie. Et nous donnent des raisons d’espérer.

Reconduire Nos Futurs, c’est se hisser à la hauteur de la jeunesse, de ses attentes.

Pour Rennes Métropole, soutien de l’évènement, ces débats éclairent et renforcent l’engagement de tout un territoire dans les nécessaires transitions sociales, écologiques et démocratiques.

