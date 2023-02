Rennes. La naturopathie ou le bien être au naturel

Naturopathe, Céline Bineteau tient son cabinet place du Souvenir dans le quartier Sainte-Thérèse. La rédaction d’Unidivers s’est entretenue avec la praticienne afin de lever le voile sur cette profession mal-connue et en révéler les vertus.

© Clément Limouse

Parmi l’un des plus gros consommateurs de médicament en Europe et dans le monde, les Français s’alignent volontiers sur les recommandations de la médecine conventionnelle. Bien qu’elles suscitent un intérêt croissant auprès de la population, les médecines alternatives, dites douces, rencontrent toujours une certaine résistance dans les mentalités. Certains préjugés continuent à leur être associés et en freinent la légitimité dans notre rapport au bien-être. La naturopathie constitue une des branches de la médecine non conventionnelle à laquelle Céline Bineteau, qui a installé son cabinet à Rennes, s’est rattachée. Très loin du charlatanisme, la naturopathie rassemble des techniques naturelles pour améliorer le bien être des personnes.

« La naturopathie utilise des techniques naturelles pour travailler sur la prévention de santé et le rééquilibrage de troubles en complément et en parallèle de la médecine conventionnelle. » Céline Bineteau est formelle, le naturopathe n’est pas médecin. Il ne prétend pas soigner ni ne peut prescrire de médicament. Dans le cadre de ses compétences, le naturopathe peut actionner quatre leviers principaux : l’alimentation, la mise en mouvement, la gestion des émotions et la phytothérapie, c’est-à-dire l’accompagnement par les plantes. Les propositions faites aux clients sont d’ordre naturel, ont pour but de les accompagner et se font, si besoin, en complément d’un suivi médical.

La consultation en naturopathie étant libre, Céline Bineteau explique qu’il est tout à fait possible d’avoir recours à la naturopathie indépendamment d’un suivi médical. « En naturopathie, on considère que le corps s’encrasse. La pollution extérieure, une alimentation dénaturée ou des émotions qui créent des blocages peuvent être à l’origine d’un encrassement du corps et donc être le point de départ de déséquilibres et de troubles. La naturopathie offre un soutien à tout cela. »

Flacons de fleurs de Bach par © Clément Limouse

La question se pose donc de savoir pour quelles raisons il serait pertinent de consulter un naturopathe. Pour Céline Bineteau, toutes les situations le sont. « Il s’agit de soins préventifs. Il est donc possible de venir consulter même si tout va bien et que vous souhaitez juste faire un point. D’autres personnes souffrant de petits à moyens troubles comme des insomnies, des problèmes digestifs ou encore d’anxiété, peuvent venir consulter ». Il peut arriver que la praticienne reçoive des consultants présentant des troubles plus conséquents qui bénéficient déjà d’un accompagnement médical. Dans ces cas-là, le travail de Céline Bineteau consiste à trouver les moyens naturels qui apporteront du confort et plus de bien-être à la personne. Par ailleurs, la naturopathe s’est spécialisée dans le suivi des femmes souffrant de syndrome prémenstruel (SPM) et d’endométriose. La médecine douce peut ainsi s’avérer apporter des solutions, ou du moins une légitimité, à certaines souffrances parfois minimisées par la médecine conventionnelle, comme c’est le cas du SPM.

© Céline Bineteau

Les méthodes employées par le naturopathe sont pratiquées en considérant le corps comme un tout. C’est-à-dire que le physique et le mental sont intimement liés. Ainsi, les techniques mobilisées par le praticien consistent à mettre au point un certain régime alimentaire, recommander l’utilisation d’huiles essentielles, infusions ou bourgeons (gemmothérapie), préconiser des exercices de respiration, etc. Céline Bineteau nous explique la manière dont se déroule usuellement une consultation. La première séance, d’une heure et demie environ, est rythmée par un ensemble de questions. Ces dernières servent à opérer une sorte d’état des lieux professionnel, personnel et émotionnel du patient. À l’issue de cette séance, le praticien va pouvoir définir les points à travailler et les techniques à mobiliser.

Céline Bineteau s’est, elle, spécialisée dans l’accompagnement par les fleurs de Bach. Il s’agit d’élixirs floraux mis au point par le docteur Bach au XIXe siècle. Ces amalgames de fleurs agissent à rétablir un équilibre émotionnel et sont notamment très utilisés auprès des adolescents et jeunes adultes, notamment en matière de stress ou d’anxiété légère. Ainsi, il n’y a pas de limite d’âge ou de conditions particulières pour s’initier à la naturopathie, « je ne suis pas spécialiste des enfants mais à partir de 15-16 ans jusqu’à 100 ans, je reçois tout le monde », plaisante Céline Bineteau.

© Clément Limouse

À la différence d’autres pays européens tels que l’Allemagne ou la Suisse, la France ne reconnaît pas la profession de naturopathe et ne délivre donc aucun diplôme à valeur officielle. De ce fait résulte l’existence d’une multitude de formations dont la durée et le sérieux sont aléatoires. Il existe tout de même un socle, une base d’enseignement qui atteste d’un niveau de connaissance sérieux pour pouvoir procéder à des consultations. Il est courant d’indiquer qu’une base de 1 200 heures atteste de la solidité d’une formation. Et c’est donc sur ce volume horaire que Céline Bineteau s’est formée à la naturopathie. La praticienne nous confie que la non réglementation de la profession influe sur sa mauvaise réputation dans la mesure où, « il peut y avoir des dérives, des professionnels insuffisamment formés et extrêmes dans leurs discours ou leurs pratiques ». Or, nous assistons aujourd’hui à une forte tendance à se diriger vers les techniques et pratiques plus naturelles. L’engouement pour la naturopathie s’inscrit dans cette même lancée et laisse penser à Céline Bineteau que ce vent favorable portera vers une reconnaissance et un encadrement du métier.

Ainsi, la naturopathie offre une manière naturelle de subvenir à son bien être et à pallier certains troubles. Il s’agit d’un travail de plus ou moins long terme mais qui peut s’avérer être très efficace.

