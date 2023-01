Rennes. Le Musée des beaux-arts ouvre un espace à Maurepas

A l’occasion de ses voeux aux forces vives du territoire de la métropole rennaise ce soir, Nathalie Appéré, maire et présidente, a confirmé l’ouverture d’un nouvel espace du Musée des beaux-arts près de la station « Gros chêne » au pied de l’immeuble dit « La Banane », 2 allée Georges de la Tour.

Situé au nord-est de la ville de Rennes, le quartier de Maurepas est particulièrement riche de ses initiatives artistiques et culturelles. Résidences d’artistes, ateliers créatifs et événements festifs sont régulièrement proposés et portés par les habitants, associations et équipements publics. Du film documentaire à l’écriture, en passant par le jardinage, la photographie ou la danse, les disciplines représentées sont nombreuses. Les équipes associatives, les professionnels de l’éducation et de l’animation oeuvrent quotidiennement sur le terrain pour accompagner les personnes dans leurs démarches ou la réalisation de projets personnels et collectifs.

Depuis 2014, un important programme de rénovation urbaine est en cours dans le quartier. Parmi les multiples transformations et aménagements à venir, un nouvel espace du Musée des beaux-arts d’une surface de 400m² ouvrira prochainement dans le cadre de l’arrivée de la ligne b du métro et de l’ouverture de la station « Gros chêne », au pied de l’immeuble dit « La Banane » (au croisement du boulevard Emmanuel Mounier et de la rue de la Marbaudais).

Cinq sculptures-vitrines destinées à accueillir des affiches réalisées par des artistes en résidence avec La Criée centre d’art contemporain seront déployées dans les abords extérieurs du musée. Une ludothèque et un espace d’accueil dédié aux jeunes enfants s’installeront également dans les locaux adjacents. La bibliothèque de quartier, le pôle associatif de la Marbaudais, le centre social, le tiers-lieu La Cohue seront à proximité immédiate, et un travail étroit s’amorce avec ces structures. Dans le cadre des parcours et jumelages « Éducation artistique et culturelle » (EAC), le Musée des beaux-arts et La Criée centre d’art contemporain mettent déjà en place des partenariats étroits avec les écoles de Maurepas.

Le Musée des beaux-arts à Maurepas accueillera des oeuvres d’art anciennes et contemporaines majoritairement issues de ses collections. Deux expositions temporaires seront visibles chaque année. Les expositions seront accessibles à toutes et à tous à travers une entrée et des activités gratuites, et un accueil et des formats adaptés ; visites en langues étrangères, en langues des signes (LSF), livrets facile à lire et à comprendre (FALC)…

Le lieu a pour vocation à être ouvert sur son environnement et à fonctionner comme un laboratoire, pour repenser la relation entre les visiteurs et le musée. L’une des deux expositions annuelles sera co-construite avec les habitants, ainsi que le programme artistique dans l’espace public. Différents modes de collaboration seront expérimentés, par exemple autour de l’enrichissement des collections ou de la programmation culturelle. Les habitants pourront s’associer à des artistes qui font de la rencontre le moteur de leur travail, pour des temps de création artistique communs.

Avec bientôt un temps de parcours réduit entre le quartier et le centre-ville grâce au métro, il sera possible de circuler très facilement entre le site de Maurepas et le site historique du musée quai Zola. D’ici l’inauguration du nouvel espace du musée, les échanges et partenariats avec les associations et services maurepasiens se poursuivent, avec des visites, des ateliers et d’autres formes en cours de construction.