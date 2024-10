Rennes. Ouverture du Musée des beaux-arts Maurepas en janvier 2025

À Rennes, le Musée des beaux-arts ouvrira début 2025, sans doute fin janvier, une seconde adresse dans le quartier en renouvellement urbain de Maurepas. Un espace relativement petit et un sacré pari au regard de l’environnement très dégradé autour du lieu.

Le nouveau Musée des beaux-arts – Maurepas ouvrira au pied de l’immeuble de logements sociaux requalifié dit « La Banane », face à la nouvelle station de métro Gros-Chêne. Il est le fruit d’une volonté politique affirmée de garantir à chacune et chacun une égalité d’accès et de participation à la vie culturelle, mais aussi de transformer l’image et l’accessibilité du Musée des beaux-arts.

Deux expositions temporaires gratuites, élaborées à partir des collections du musée, seront présentées chaque année, dont l’une sera co-construite avec les habitants. Cet équipement, bientôt rejoint par une ludothèque et un espace d’accueil de la petite enfance, a été conçu par l’agence d’architecture Titan, AJAP 2018*, et Archipel Habitat, bailleur social propriétaire de l’immeuble, qui en a assuré la maîtrise d’ouvrage.

Fantaisies, exposition d’Isabelle Arthuis dans les sculptures vitrines d’Isabelle Cornaro, à proximité de la station de métro Gros-Chêne © Christophe Le Dévéhat

Maurepas, un quartier témoin des transformations de la ville

Situé au nord-est de la Ville de Rennes, le quartier de Maurepas a été construit entre les années 1950 et 1970 sur le modèle des grands ensembles par les architectes Jean-Michel Legrand, Jacques Rabinel et Jean-Gérard Carré. Témoin des transformations de la ville depuis sa création, ce quartier est particulièrement riche de ses initiatives artistiques et culturelles. Résidences d’artistes, ateliers créatifs et événements festifs sont régulièrement proposés et portés par les habitants, associations et équipements de quartier.

Depuis 2014, une mutation de grande ampleur est à l’œuvre dans ce quartier dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) qui concerne à la fois l’habitat, les commerces, les équipements publics et scolaires et les espaces publics. La transformation du quartier Maurepas profite de l’arrivée de la ligne b du métro, puisque le quartier est desservi depuis septembre 2022 par les stations Gros-Chêne, au sud, et Gayeulles, au nord.

Un musée au cœur d’un quartier prioritaire : la culture au service de la transformation de la ville

L’ouverture d’un musée dans un pied d’immeuble d’habitation réhabilité est une façon de repenser la ville, d’enrichir les fonctions d’un bâtiment de logement, et de potentialiser un patrimoine architectural hérité de la modernité. C’est aussi une manière de repenser le musée et sa place dans la ville.

Au croisement du boulevard Emmanuel-Mounier et de la rue de la Marbaudais, face à la station de métro Gros-Chêne, le Musée des beaux-arts – Maurepas est situé au pied de l’immeuble dit « La Banane », propriété d’Archipel Habitat. Emblématique du quartier, l’immeuble fait l’objet d’un projet de restructuration globale (2024-2026) à la fois dans sa dimension architecturale mais aussi dans sa qualité d’usage. Il conservera sa vocation locative sociale actuelle mais son extension sud accueillera plusieurs équipements publics dont un deuxième site d’exposition et de médiation culturelle du Musée des beaux-arts. Cette transformation a été confiée à Titan, une jeune équipe d’architectes lauréate des Albums des Jeunes Architectes et Paysagistes en 2018 et du Prix de l’Équerre d’argent en 2021.

D’une surface de 347 m², le musée accueillera les publics sur deux étages. Le rez-de-chaussée comprendra un espace ouvert pouvant accueillir des pratiques diverses (expositions, rencontres, performances, projections de films, etc.). Le premier étage sera composé de salles d’exposition et d’une salle de médiation pour la construction de projets participatifs d’exposition. Ce nouveau site accueillera des œuvres d’art anciennes et contemporaines issues des collections du Musée des beaux-arts. La programmation culturelle des sites Quai Zola et Maurepas se veut complémentaire, l’équipe se déploiera sur les deux sites.

Une ludothèque et un espace d’accueil de jeunes enfants gérés par le centre social ouvriront également leurs portes dans les prochaines années, dans des locaux adjacents. L’ensemble du rez-de-chaussée réhabilité est pensé comme un lieu unique pour se rencontrer autour du jeu, de la culture et de la petite enfance, un site hybride qui renouvelle les pratiques culturelles et participatives du musée (travail de préfiguration/médiation avec les habitants, proposition pour les habitants d’imaginer une fois par an une des deux expositions temporaires, comité de « complices » pour participer aux choix de programmation).

La création d’un deuxième site du Musée des beaux-arts à Maurepas participe également de la commande d’art public exceptionnelle réalisée par Rennes Métropole à l’occasion de la construction de la ligne b du métro : implantation d’œuvres d’art à proximité ou à l’intérieur de sept nouvelles stations de métro. À Maurepas, du mobilier urbain créé par Isabelle Cornaro a été installé en mai 2023 aux abords de la station Gros-Chêne et du musée. Ces cinq sculptures-vitrines accueillent actuellement une série de photographies d’Isabelle Arthuis qui a travaillé sur la première exposition participative de l’équipement (cf. ci-dessous). Par la suite, ce mobilier sera animé par le Musée.

Photographies issues de la série “Ancien bâti, futur musée” © Candice Hazouard, 2024

Un musée ouvert sur le quartier de Maurepas : la ville au service de la transformation du musée

Le Musée des beaux-arts – Maurepas est un lieu gratuit d’accueil et de partage qui proposera une nouvelle relation entre les visiteurs, le musée et ses collections.

Depuis 2021, un travail de préfiguration du nouveau musée a été conduit autour d’actions de médiation et à travers des partenariats avec des professionnels, des associations et des habitants du quartier : ateliers avec des artistes contemporains rennais, visites sur la botanique reliant le musée et le quartier, participation à l’exposition d’artistes amateurs du centre social (Talents Z’Anonymes), édition avec la photographe Candice Hazouard, résidence de l’artiste Agathe Halais, etc.

Un groupe de volontaires, Les Complices, est engagé dans un travail de réflexion sur les prochaines étapes du projet et la programmation des expositions, avec l’équipe du musée.

Deux expositions temporaires seront proposées chaque année :

D’octobre à avril, une exposition sera imaginée avec les habitants, à travers différents modes de collaboration ;

De juin à septembre, une exposition sera présentée dans le cadre d’Exporama en complément de l’exposition temporaire du Musée des beaux-arts – Quai Zola.

Conçue par l’artiste Isabelle Arthuis en lien avec le conservateur du Musée des beaux-arts François Coulon, Fantaisies est la première exposition pour l’inauguration du musée. Engagée dans le développement culturel du quartier de Maurepas, Isabelle Arthuis a imaginé un projet en trois temps. Fin 2022, des ateliers photographiques ont été organisés au Musée des beaux-arts – Quai Zola pour permettre à des habitants d’immortaliser des détails d’œuvres dans les collections du musée puis d’écrire des histoires, intimes ou imaginaires, inspirées de ces éléments. À partir de juillet 2023, trois campagnes d’affichage de séries photographiques ont vu le jour dans les sculptures-vitrines créées par Isabelle Cornaro (dont des portraits en noir et blanc issus de peintures du 17e et 20e siècle). Enfin, l’exposition inaugurale du musée s’articulera autour d’un grand récit constitué d’une sélection de photographies, de sculptures, d’objets et de peintures.

Pratique

Le Musée des beaux-arts – Maurepas sera ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h (fermeture lundi et mardi). Quatre créneaux d’accueil seront réservés aux groupes le jeudi et le vendredi matin. Le site sera ouvert aux publics environ 8 mois par an (en dehors des périodes de montage et de démontage qui auront lieu en septembre-octobre et avril-mai).

Trois médiatrices, ainsi que des agents d’accueil et de surveillance, assureront l’accueil du public.

Les travaux ont été réalisés par Archipel Habitat, propriétaire de l’immeuble. Le coût des travaux pour le Musée, la ludothèque et l’espace d’accueil de la petite enfance s’élève à 2 509 543 M€ TTC, financé à hauteur de :

717 620 € par Archipel Habitat ;

653 284 € par la Ville de Rennes ;

536 107 € par l’ANRU ;

252 532 € par la Région Bretagne ;

200 000 € par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) ;

150 000 € par Rennes Métropole.

