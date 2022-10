Rennes. Le mois de l’ESS fête son 15ème anniversaire

Le mois de l’Économie sociale et solidaire (ESS) jalonnera novembre 2022 de plus de 2000 événements à travers toute la France. Ce projet, coordonné par les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire (Cress) travaille à mettre en valeur les structures de l’ESS ainsi que leurs actions. Penchons-nous sur ce qui se déroulera dans le pays de Rennes.

Novembre 2022 marquera le 15e mois de l’Économie sociale et solidaire (ESS). Le but de ces événements est de favoriser la compréhension de ce domaine économique, de mettre en valeur ses structures participantes et de créer un terrain propice de rencontre entre les structures. Ces manifestations prennent la forme d’ateliers, de débats ou bien de rencontres.

Concernant les actions qui se déroulent dans le pays de Rennes, les différentes propositions des structures affiliées sont coordonnées par l’association Réso Solidaire qui œuvre pour le développement d’une économie sociale et solidaire.

Le mois se décline en quatre volets qui correspondent à différents grands domaines de l’ESS. La semaine de la finance solidaire, du 7 au 14 novembre, est organisée par l’association Fair (financer, accompagner, impacter, rassembler) qui agit pour une finance inclusive au service d’un meilleur impact social et environnemental. Au cours de cette semaine de campagne, elle met en place un Tour de Bretagne de la finance solidaire qui s’arrêtera à Rennes, à la salle des archives municipales, le 7 novembre. Le but est de communiquer sur la finance solidaire auprès du public et d’offrir aux professionnels les outils nécessaires pour l’appliquer au quotidien.

A ce début de mois vient s’enchaîner la semaine des achats socialement et écologiquement responsables qui se tiendra du 14 au 18 novembre et cherchera à sensibiliser le public et les professionnels sur la manière d’opérer de tels achats. Par ailleurs, et orchestré par le CRID (centre de recherche et d’information pour le développement), le mois se poursuit par le festival des solidarités, du 18 novembre au 4 décembre, un événement international qui promeut et célèbre un esprit de solidarité ouvert sur le monde et les autres. La maison internationale de Rennes (Mir), accueillera les animations de la semaine.

Enfin, La semaine européenne de la réduction des déchets (du 19 au 27 novembre) gérée en France par l‘ADEME, l’agence de transition écologique Bretagne-Rennes, se déroule parallèlement aux deux derniers événements. La thématique de cette année portera sur l’industrie du textile, une des plus polluantes. Le but est donc de créer un espace de réflexion à grande échelle, de porter ces enjeux à la connaissance du plus grand nombre et d’indiquer les alternatives à la fois de production et de consommation existantes. À Rennes, des ateliers de réparation recyclage et transformation du textile, de préparation de cadeau de Noël de façon plus sobre et éthique, ou encore, des initiatives de la sobriété et de la prévention des déchets y auront lieu.

Autant de thématiques qui démontrent la pluralité d’action de l’ESS.

Dans la capitale de Bretagne le coup d’envoi sera donné par la 5e édition des Rencontres de l’économie sociale et solidaire, qui se tiendront les 5 et 6 novembre au couvent des Jacobins. L’objectif de ces rencontres à entrée libre, est de permettre l’instauration d’un dialogue entre les différents acteurs de l’ESS et le public. Un marché des créateurs et créatrices engagés rythmeront les deux jours de ces rencontres. Vous pourrez pratiquer tout type d’achat en déco, mode et textiles ou encore en bien être et vie pratique et avoir l’opportunité de communiquer avec ces créateurs.

Chaque journée est divisée en deux espaces. Un premier espace coopératif qui mène des réflexions telles que les rencontres Expr’ESS qui invitent à se poser la question « Comment donner du sens à [son] travail ? » (samedi 5, de 16h30 à 18h30) ou l’organisation de tables rondes qui traitent la question de « bien manger pour ma planète et ma santé » (dimanche 6, 14h30-16h00). Un second espace est consacré aux ateliers créatifs, suivant le principe du DIY (do it yourself), où il sera proposé d’apprendre à fabriquer ses produits d’entretien écolo sous l’égide de Ma maison change d’air (samedi 5, 14h00-15h30), ou de créer son parfum naturel avec l’aide de Parfum d’âme (dimanche 6, 11h00-12h30). Tout un programme !

Ce temps inaugural se poursuit pendant le mois avec une série de manifestations qui permettront de découvrir l‘ESS et de mieux comprendre la façon dont cette économie alternative peut être mise en œuvre pour répondre aux problématiques de notre société capitaliste. Afin de favoriser la visibilité des structures de l’ESS et de démontrer leur complexités, des ateliers de sensibilisation à ce qu’est l’ESS seront notamment assurés par l’association Réso Solidaire. Le 25 novembre se tiendra, au 2 Cours des Alliés, une journée de témoignages de parcours professionnels dans l’économie sociale et solidaire. Ces rencontres constituent un espace d’échange au cours duquel les professionnels communiquent sur leurs métier et leur lien avec l’ESS, tout en laissant la parole au public.

Ces événements donnent à voire « l’existence d’un choix ». En effet, « pour quasiment tous les services il existe des alternatives ESS », souligne Haud Le Guen, directrice de l’association Réso Solidaire.

L’écologie et le développement durable feront également partie des thématiques défendues. Dans ce cadre, les Cigales de Bretagne, un groupe d’épargne qui soutient des initiatives bretonnes à la démarche responsable, interviennent à la station MAIF de la Gare de Rennes. Du 2 au 30 novembre seront organisés des ateliers en collaboration avec des entreprises soutenues et financées par les clubs cigales (groupes de citoyens qui investissent des fonds dans un projet entrepreneurial respectant des valeurs sociales et environnementales). Parmi ces entreprises vous pourrez retrouver : TERRE, Les Récupérables…

D’autres actions se concentrent sur les inégalités de genre et, dans cette optique, Les créatrices audacieuses mettent en place le 22 novembre un marché des créatrices. Forte de ses 15 exposantes, cette journée a pour but de promouvoir les actions d’entrepreneuriat par les femmes. Le public pourra assister à des témoignages d’entrepreneuses et porteuses de projets.

Le mois de l’ESS propose également des activités un peu plus ludiques telles qu’un « atelier jeu » qui se tiendra le 26 novembre au 4 ruelle du faux-pont. Cette activité est supervisée par l’association Entourage Bretagne qui donne aux personnes exclues l’entourage et le soutient dont elles ont besoin. Ces types d’atelier invitent le participants à créer du lien social par le partage d’une culture ou d’un intérêt commun. Dans ce même ordre d’idée, mais pour un public professionnel, un petit-déjeuner d’entreprise se déroulera le 15 novembre à l‘Utopi Cesson-Sévigné à des fins de coopération ou de partenariat.

Encore bien d’autres événements sont prévus durant ce mois, tout en restant dans les thématiques citées. Haud Le Guen rappelle également l’importance de « se réapproprier les sujets de l’économie pour ne pas les subir ». Un apprivoisement que cherche à atteindre, édition par édition, le mois de l’ESS.

Ce mois, nous invite à repenser notre mode entrepreneurial, de consommation et d’autres de nos comportements. Haud Le Guen constate d’ailleurs depuis la crise du Covid « une forte mobilisation des personnes qui souhaitent s’engager dans des projets utiles socialement ». Malgré ce bilan positif, des évolutions doivent encore être mises à l’œuvre des deux côtés, public et professionnel, pour tend petit à petit vers une économie plus responsable et durable.

Retrouver l’intégralité du programme sur le site de l’ESS.

