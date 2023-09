Rennes. La MJC Le Grand Cordel entame sa nouvelle saison avec Howl 2122

La MJC Le Grand Cordel à Rennes vous invite le 15 septembre 2023 pour présenter sa nouvelle saison. La soirée se conclura par la représentation du spectacle Howl 2122 de la compagnie rennaise LaDude.

L’équipe du Grand Cordel MJC, avec la complicité d’artistes programmés, présentera sa programmation vendredi 15 septembre à 18 h 30 ! Le Grand Cordel continue à développer son projet artistique autour des écritures contemporaines avec et pour tous, grâce à la complicité d’auteurs et d’autrices, en lien avec des maisons d’édition, des librairies et des structures culturelles rennaises.

La présentation de saison se poursuivra avec le spectacle HOWL 2122, de la compagnie LaDude. Les membres de cette compagnie rennaise offriront une performance poétique et musicale qui laisse déferler à flux tendu le vécu de la jeunesse étudiante durant la pandémie.

« Ne pas oublier qu’en France, on a enfermé la jeunesse universitaire pendant plus d’un an. »

Howl 2122 est un projet d’écriture de l’urgence, de composition musicale et de performance live, proche du rap et du spoken word. Laure Catherin, Delphine Battour et Raphaël Mars en immersion dans un campus sont allés à la rencontre des étudiants et des étudiantes pour entendre leurs paroles et s’imprégner des lieux. Les artistes ont recueilli récits, impressions, ressentis et ambiances sonores, de précieux matériaux pour tenter d’écrire d’un souffle une performance poétique et musicale.

Inspiré de De la démocratie en pandémie de Barbara Stiegler, une sorte de pendant très lointain au poème « Howl » d’Allen Ginsberg au regard de l’expérience qu’a traversé la jeunesse universitaire pendant cette période de pandémie.

© Louise Quignon

Conception, écriture et interprétation : Laure Catherin

Collaboration artistique : Delphine Battour

Composition, interprétation musicale et collaboration artistique : Raphaël Mars

Régie son : Louise Prieur

Crédit photo : Mathilda Gustau

La compagnie LaDude

LaDude est une compagnie rennaise. Au cœur de ses travaux de création, trois axes principaux : de nouvelles écritures en résonance avec les urgences du présent et principalement d’autrices, le décloisonnement des genres et des emplois et une place prépondérante des actrices au plateau, et enfin la transmission. Avec pour fil conducteur l’envie de réfléchir et de travailler en intelligence avec un territoire.

Infos pratiques

Vendredi 15 septembre 2023

Présentation de saison : 18 h 30

Howl 2122 : 20h30

Salle de spectacle — 1 h 10

3,50 €/7 €/12 €

Tout public

Billetterie