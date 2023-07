Ouverture début septembre du nouveau restaurant panasian au coeur de quartier EuroRennes place de la Gare. MISS BAO est le dernier né du collectif Rennes Connect.

Rennes Connect rassemble au cœur du quartier de la gare de Rennes une vingtaine d’établissements indépendants : hôtels, caviste, boulangeries et épicerie, bar secret et restaurants aux offres multiples et thématiques (crêperie, pizzeria, street food, asiatique, fish and chips, steak house, bar à vins, brasseries…).

MISS BAO, 7 PLACE DE LA GARE 35000 RENNES