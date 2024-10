Rennes. Salut Michel Dugué, un hommage est rendu au poète à la MIR

Les amis de Michel Dugué, poète et acteur de la vie poétique rennaise, disparu en août 2024, lui rendent un hommage le 25 octobre prochain à la MIR de Rennes, 7 quai Chateaubriand.

Collaborateur régulier de la revue Encres vives dans les années 1970, Michel Dugué (1946-2024) a publié une vingtaine d’ouvrages de prose ou de poésie. Avec quelques amis, il a animé à Rennes l’association « des livres dans la ville », un collectif d’éditeurs et d’auteurs qui fut à l’origine, avec trois ou quatre autres organismes (Le Triangle, La balade des livres, Rennes 2…) de la Maison de la Poésie de Rennes, créée en 2001. Il a été un pilier de cette Maison pendant près de deux décennies, notamment en tant que trésorier, et assurant avec d’autres un éclectisme dans la programmation et une vision non partisane de la poésie et des écritures en cours. Il a toujours su mettre les gens en relation et il lui arrivait d’animer certaines rencontres.

On retient de lui son intérêt purement contemplatif pour certains paysages de la Bretagne, une des sources vives de son écriture, qui jurait avec sa méfiance envers toute récupération traditionaliste et sectaire. La plupart de ses ouvrages de poésie ont été publiés aux éditions Folle Avoine.

Documents sonores ou audiovisuels, lectures, évocations… Nous passerons un moment en compagnie de Michel.

Texte rédigé par Yves Prié

INFOS PRATIQUES

25 octobre 2024 à 18 h 30

M.I.R.

7, quai Chateaubriand

35000 Rennes