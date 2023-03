Rennes met en mouvement Arts et Soins du 3 au 16 avril

La Ville de Rennes et Rennes Métropole, Le Centre Hospitalier Universitaire de Rennes, le Centre Hospitalier Psychiatrique Guillaume Régnier, l’association APASE SAVS Altaïr, la Compagnie Dana, l’association Atypick et l’association Zanzan Films s’associent pour proposer un évènement visant à sensibiliser les personnes aux enjeux de croisement entre arts et soins.

Arts et soins en mouvement réunit depuis 4 ans des partenaires des secteurs de la santé, du soin et de l’art de de la culturel. 8 structures travaillent régulièrement ensemble pour proposer des actions qui favorisent les liens entre culture et santé : La Ville de Rennes et Rennes Métropole, le Centre Hospitalier Psychiatrique Guillaume Régnier, le Centre Hospitalier Universitaire de Rennes, l’association Apase, SAVS Altaïr, la Compagnie Dana, l’association ATYPIcK et l’association Zanzan Films.

Leur partenariat s’appuie sur 2 grands principes :

– Reconnaître la capacité à agir, créer, aimer et s’exprimer de chacun.

– Reconnaître que l’activité artistique et culturelle permet d’améliorer le niveau de santé global et le bien-être des personnes. Après un premier temps fort en 2019 et une journée professionnelle en 2021, un nouvel évènement ouvert à toutes et tous est proposé du 3 au 16 avril à Rennes et dans la Métropole. Grâce aux énergies et aux contributions des acteurs de la santé, du soin et de la culture, une cinquantaine de rendez-vous sera proposée pendant 15 jours.

Programme simple :