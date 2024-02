Le chef cuisinier Pierre Guiard a ouvert Méréo, restaurant à tapas en plein centre de Rennes. Inspiré par les restaurants espagnols pendant une année de césure sur place, il décide de recréer à sa sauce leur met le plus connu. Unidivers a testé pour vous.

À son retour d’Espagne, Pierre Guiard travaille un an à Paris dans une des boutiques du chef pâtissier Cédric Grolet. Après quelques années d’expériences en pâtisserie, le chef de 28 ans se lance à son compte animé par l’envie de retourner en cuisine et de proposer une nourriture créative sous forme de tapas. Méréo a ouvert rue de Saint-Malo (Rennes) en décembre 2023.

Le chef Pierre Guiard à gauche et le cuisinier Antoine

Tapas oui, mais pas de nourriture sur le pouce non plus. Pierre Guiard a à cœur de proposer une cuisine créative et de vrais plats afin de se différencier des fameux plateaux de charcuteries-fromages dont nous avons l’habitude. L’idée de partage derrière le tapas est conservé, car ils recommandent trois à quatre assiettes pour deux personnes, servies au milieu de la table.

La carte comporte en ce moment huit tapas dont deux végétariens, ainsi que trois desserts. Une proposition majoritairement marine décrite comme un mélange de saveurs d’Asie, d’Océanie et de cuisine barcelonaise. Unidivers a testé le carpaccio de butternut mariné, les toasts de sardines grillés, le poulpe et le ceviche de daurade. Nous en ressortons repus et plutôt convaincus. (décrire un peu ce qu’il y en dedans)

Le carpaccio de butternut Le poulpe snacké au barbecue japonais Le ceviche de daurade

Les quatre tapas contiennent des saveurs originales et l’objectif de créativité est rempli. L’attention sur la présentation est notable et appréciée. Le coup de cœur de la rédaction se porte sur les toasts de sardines grillées dont la multiplication des saveurs est moindre que le ceviche ou le butternut, mais qui proposent un tout cohérent et léger. Tous les plats sont maîtrisés et étonnants au goût, parfait pour des adeptes d’expériences culinaires.

Les toasts briochés de sardines grillées

Côté ambiance, le service est très agréable et la décoration est simple et de goût. Le restaurant propose trente couverts pour petites ou grandes tablées. Les cuisiniers sont visibles dans une cuisine intégrée au bar. Éloigné du fameux sandwich au jambon que l’on mange sur le pouce ou du traditionnel plat du jour que l’on a coutume de manger le midi, la proposition culinaire et les tarifs sont peut-être plus adaptés au soir. Comptez entre 60 et 80 euros pour les plats et des boissons pour deux à trois personnes. C’est d’ailleurs le soir que le restaurant fonctionne le mieux selon le chef Pierre Guiard.

L’association des aliments est recherchée, la présentation est raffinée et le service est irréprochable. Il ne tient qu’à vous d’aller tester le reste de la carte.

INFOS PRATIQUES

Méréo, restaurant à tapas créatif

14 rue de Saint-Malo, Rennes

02.99.78.29.40

Du Mardi au Samedi :

12:00 – 14:00

19:30 – 22h:00

Site internet – Instagram