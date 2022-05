Rennes. Bibou, la communauté de parents qui s’échangent les vêtements de 0 à 3 ans

Bibou est le nouveau concept d’échanges de vêtements d’enfants de 0 à 3 ans imaginé par le Rennais Martin Letellier, papa de deux enfants. La première boutique éphémère est à découvrir à la Station Maif, au niveau 0 de la gare de Rennes. Un projet à la dimension environnementale qui tend à simplifier la vie des parents !

La Station Maif, installée au niveau 0 de la gare de Rennes, accueille jusqu’au 31 mai 2022 la première boutique éphémère de Bibou, un concept innovant d’échanges de vêtements d’enfants de 0 à 3 ans pensé par le Rennais Martin Letellier. Une solution salvatrice autant pour le portefeuille que pour la planète.

Martin Letellier

Après une prise de conscience à la naissance de son deuxième enfant en 2021, ce papa de deux enfants, mathématicien de formation et ingénieur informatique, change radicalement de trajectoire professionnelle et s’aventure dans des contrées totalement inconnues pour lui, mais en accord avec ses valeurs. « Le rapport du GIEC [publié en juin 2021, ndlr.] expliquait que quand les enfants nés en 2021 auront 30 ans, ils se prendront de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique : exode des populations, extinction de plusieurs espèces, etc. » Au regard de ce constat alarmant, ce père de famille de 34 ans a cherché à mettre ses compétences au service d’un projet au fort impact sociétal et/ou environnemental. Des valeurs qu’il avait déjà entraperçues lors de sa dernière expérience chez Welcome to the jungle, entreprise qui aide les personnes à trouver une entreprise qui leur correspond. « Je voulais travailler sur des causes qui viennent en aide à la société et à l’environnement, quelque chose qui a du sens. »

« Quand les enfants nés en 2021 auront 30 ans, ils se prendront de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique. » Martin Letellier.

Son envie de s’impliquer socialement et environnementalement l’amène à participer à des ateliers comme la fresque du climat, outil référence pour permettre aux individus et organisations de s’approprier le défi du changement climatique, afin de comprendre l’actualité et de trouver sa prochaine mission. Cette dernière se matérialise en Bibou, une communauté de parents qui s’échangent les vêtements de leurs enfants de 0 à 3 ans.

Pendant ses recherches, Martin Letellier établit en effet trois constats : « Quand on devient parents, on se rend compte que le temps a une valeur forte. Il devient rare et on a plus envie de perdre du temps avec des choses qui ont peu de valeurs ». L’enfant change également huit fois de taille en trois ans et ne porte les vêtements que quelques semaines. À savoir qu’en moyenne, un enfant porte 300 vêtements par an dans ses trois premières années. En Europe, on jette 4 millions de tonnes de vêtements par an…

Et troisième constat, pas des moindres, l’industrie du textile est une des plus polluantes. « L’industrie du textile représente 20% de la pollution d’eau douce mondiale, et 10 % des émissions de CO2 », informe Martin. C’est de ces constats qu’est venue l’idée du projet Bibou autour de l’échange et du local, une proposition différente de ce qui existe actuellement.

« L’idée est de créer des communautés locales et, surtout, à simplifier la vie des parents. »

Aux côtés des alternatives au neuf, telles les plateformes Vinted et le Bon Coin, les friperies, braderies et autres vide-greniers, Martin pense le concept novateur de Bibou dans le but de simplifier la vie des parents, tout en faisant des économies. Le principe est simple : tu fais du tri dans les placards du petit bout de chou, tu rapportes ce dont tu n’as pas besoin et tu récupères les pépites qu’il te manque ! « Avec 7 000 naissances dans Rennes Métropole par an, on a largement assez pour habiller tous les enfants des alentours », déclare Martin avant de préciser : « Le but est que les parents gèrent 80 à 90 % de la garde-robe de leurs enfants par le biais de Bibou. »

À chaque vêtement ramené, les parents acquièrent des “bibs” qui serviront de monnaie pour récupérer d’autres vêtements. Pour utiliser ce service, Martin a pensé un système d’abonnement sans engagement qui serait économique pour les parents : l’abonnement mensuel à 20 € et l’abonnement annuel d’une valeur de 180 €, soit 15 € par mois. Les échanges seront illimités. « Il y a aussi l’option découverte pour ceux et celles qui ne veulent pas s’abonner. Si une personne flashe sur un vêtement en vitrine, elle peut venir avec un autre vêtement pour un échange. Le schéma est plus classique, une petite commission est demandée. »

Après s’être créé un stock de 1 000 pièces grâce à des bêta-testeurs et à l’achat de quelques pièces en seconde main, « pour étoffer la collection et avoir toutes les tailles », Martin a ouvert sa première boutique éphémère à la Station Maif dans le but de faire connaître son concept. « Tout l’enjeu est d’avoir un stock suffisant afin qu’il y ait suffisamment de choix pour les échangeurs. » Ne pouvant mettre à disposition tout son stock dans l’espace de la station, Martin a mis en place des créneaux de réservation afin de ramener les tailles nécessaires aux parents.

Martin a également pensé aux vêtements chers aux parents, ceux qui ont une histoire et dont il est difficile de se séparer, comme cette salopette dans laquelle votre petit chérubin a fait ses premiers pas : “les bibou love”. « Quand les parents viennent déposer leur sac, ils peuvent nous préciser que ce vêtement en particulier est un bibou love. Une étiquette spéciale avec un QR code est alors mise. Elle permet d’accéder à une page Internet et de découvrir l’histoire du vêtement, avec parfois une photo. »

Depuis l’ouverture, une dizaine de personnes a déjà franchi les portes automatiques de Station Maif pour découvrir le concept et une centaine de vêtements a été échangé, ce qui équivaut à plus de 50 000 litres d’eau économisés. « En sachant qu’un body équivaut à 425 litres d’eau utilisés, le chiffre monte très vite. C’est la preuve que ce système peut avoir un impact sociétal et écologique important. » Le plus important pour Martin est de toucher le plus grand nombre, pas seulement les personnes sensibilisées à la cause environnementale. « L’écologie est une des raisons pour lesquelles j’ai créé ce concept, mais j’ai vraiment envie de miser sur la simplicité. Et la cerise sur le cadeau : c’est vertueux pour la planète. »

Le jeune papa ne compte pas arrêter ce concept en si bon chemin. Il aimerait ouvrir une boutique ou un lieu de vie et pourquoi pas tester son initiative en entreprise, comme c’est déjà le cas pour la livraison de paniers de légumes ou de courses en vrac directement. Il envisage un petit espace éphémère où les parents pourraient venir sur leur pause de midi déposer les vêtements et repartir avec de petits trésors. Et ce n’est pas tout : « Je commence par la gestion des vêtements, mais il y aura aussi les jouets, les livres et la petite puériculture, tout ce qui accompagne les enfants les trois premières années », conclut-il.

La boutique est ouverte jusqu’au 31 mai 2022, mais il y a des chances que l’expérience se prolonge jusqu’au 15 juin.

Station MAIF, 19 place de la Gare – Niveau 0 – Rennes

Rennes.gare35@maif.fr

Horaires d’ouverture : Du lundi au samedi, de 9h à 19h

Instagram Bibou