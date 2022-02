RENNES. MARCHE PACIFIQUE CONTRE LA GUERRE EN UKRAINE SAMEDI 26 FEVRIER

Le comité Rennais du Mouvement de la Paix appelle à se rassembler place de la République le samedi 26 février 2022 à 15h30 pour dire « non à la guerre, oui à la négociation ». Dès aujourd’hui, le comite appelle toutes et tous partout en France à se mobiliser pour la Paix avec trois temps forts le samedi 26 février, le mercredi 2 mars 2022 et le samedi 5 mars 2022.

A l’initiative du collectif national des marches pour la paix, un appel national inter- organisations qui regroupe aujourd’hui 45 organisations a invité, dès le 12 février, au développement d’actions partout en France sur les mots d’ordre suivants :

« Non à la guerre en Ukraine ; la guerre n’est jamais la solution, oui à une solution politique négociée ».

Au vu des derniers évènements, en particulier de la reconnaissance le 21 février par la Russie de l’indépendance des Républiques autoproclamées de Donetsk et Lougansk à l’Est de l’Ukraine, et des actions militaires lancées par la Russie le 24 févier, le collectif national des marches pour la paix réaffirme son appel aux mobilisations les plus larges partout en France pour la voix du dialogue et de la paix, pour une solution politique et négociée sur la base de l’appel inter-organisations ci-dessus, dès aujourd’hui et avec 3 temps forts : le samedi 26 février, le mercredi 2 mars et le samedi 5 mars 2022.

APPEL NATIONAL INTER-ORGANISATIONS : NON A LA GUERRE EN UKRAINE ! LA GUERRE N’EST JAMAIS LA SOLUTION OUI A UNE SOLUTION POLITIQUE NÉGOCIÉE

Les tensions entre les États-Unis et la Russie – deux puissances nucléaires – atteignent des proportions alarmantes avec des mouvements de troupes russes massifs aux frontières de l’Ukraine d’une part et des livraisons d’armes et envoi de troupes par l’OTAN dans les pays limitrophes d’autre part. Cette politique de confrontation ne peut produire que des perdants.

Nous ne sommes pas à l’abri de provocations qui déboucheraient sur une guerre d’ampleur.

L’Ukraine paie un lourd tribut économique et humain en raison des hostilités nationalistes attisées au niveau international. Ces tensions peuvent avoir des conséquences très négatives pour tous les peuples d’Europe bien au-delà de la zone du conflit, par exemple la flambée des prix du gaz…

Nous choisissons la voie du dialogue et de la paix. Il existe des solutions diplomatiques à la crise.

Nous dénonçons les jeux géopolitiques à l’œuvre tant de la part de la Fédération de Russie, de l’Union Européenne, de l’OTAN et d’autres…

Nous demandons à tous les responsables politiques d’arrêter de suivre la logique militaire et de faire prévaloir l’aspiration des peuples à la paix.

Tous les peuples sans exception – qui sont confrontés à une crise globale (climatique, sanitaire sociale…) frappant les plus pauvres , les plus fragiles – n’ont rien à gagner à une nouvelle guerre !

Les priorités pour les peuples et l’avenir de l’humanité se nomment : Paix, climat, justice sociale, réalisation des droits humains, désarmement !

Nous revendiquons :

Des négociations immédiates pour la désescalade L’arrêt des menaces, des concentrations de troupes de l’OTAN et de la Russie et des livraisons d’armes à toutes les parties Un cessez-le-feu en Ukraine et la mise en œuvre des accords existants Que les Nations-Unies soient le cadre privilégié d’élaboration des solutions politiques et diplomatiques pour régler la question ukrainienne.

Premiers signataires : Le Mouvement de la Paix, FSU, CGT, Enseignants Pour la Paix (EPP), ATTAC, PUGWASH-France, AFCDRP (Association française des communes départements et régions pour la Paix), Appel des Cent Bagnolet, ACCA (Agir contre le colonialisme aujourd’hui), Parti Communiste Français (PCF), République et Socialisme, Collectif citoyen pour la paix en Ukraine, Conseil de coordination du Forum des Russes de France, APCV (Association de promotion des cultures du voyage), Parti pour la laïcité et la démocratie en Algérie (PLD), IDRP (Institut de Recherche pour la Paix), Vrede (Mouvement Belge pour la Paix), Union des fédérations de pionniers de France, Abolition des armes nucléaires, Abolition des armes nucléaires – Maison de vigilance, Université Européenne de la Paix (UEP), Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP), Alerte Otan (Belgique), Pôle de renaissance communiste en France (PRCF), Mouvement pour une Alternative Non Violente (MAN), France Amérique Latine (FAL), La Voix Lycéenne, AFPS Paris-Sud, Collectif Faty KOUMBA (Association des Libertés, Droits de l’Homme et non-violence), Mouvement National de Lutte pour l’Environnement (MNLE), FNDIRP 38, FNDIRP 44, Pour une Ecologie Populaire et Sociale (PEPS), Stop Fuelling War, Initiative Féministe EuroMéditerranéenne (IFE), Fondation Copernic, ATTAC, Un jour la paix, Unis Pour Le Climat et la biodiversité, Marche Mondiale des Femmes (MMF France), Parti Communiste des Ouvriers de France (PCOF), ATTAC Toulouse, Comité départemental du Souvenir 44, Amicale Châteaubriant Voves Rouillé Aincourt, Radio For Peace International, Union syndicale Solidaires, Union communiste libertaire

A Paris, le jeudi 24 février 2022

Le collectif national des marches pour la paix