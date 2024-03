Après plus de trois ans de travaux au sein de la Zac Blosne-Est, le marché du Blosne de Rennes du samedi matin retrouve sa localisation initiale, sur une place Jean-Normand repensée pour être le cœur battant du quartier.

Ce samedi 16 mars, plus de cent commerçants vont réinvestir une place Jean-Normand transformée, pour le traditionnel marché hebdomadaire du Blosne, ouvert de 7h45 à 13h. Les travaux engagés sur la place Jean-Normand avaient amenés la Ville à déplacer le marché des deux côtés du boulevard de Yougoslavie en novembre 2020 en y ajoutant la rive sud du boulevard des Hautes-Ourmes, à la fin de la même année. Ce samedi, 106 marchands proposeront des produits alimentaires (pour 60% d’entre eux) et non alimentaires (40%).

Infos pratiques

Tous les samedis, l’accès au parking (entrées et sorties) de la place de Monténégro et du square de Bosnie ne sera plus possible entre 5h et 16h30. Le parking de la rue de Zagreb redevient accessible pendant les jours de marché. La circulation sur le boulevard de Yougoslavie sera également interdite entre 5h et 16h30.

Marchés : le rôle de la Ville

Pour rappel, c’est à la Ville qu’il appartient d’organiser l’offre de marchés à Rennes.

Les marchés accueillent essentiellement des commerçants permanents (qui ont souscrit un abonnement à l’année et jouissent d’un emplacement fixe). Sur le marché du Blosne, ils représentent 80% des commerçants. Des places « volantes » sont également proposées pour des « passagers », des commerçants qui, en fonction des places disponibles, peuvent s’installer le jour qu’ils choisissent. Ils sont 20% au Blosne.

À Rennes, 6 agents, placiers, sont chargés d’organiser les 19 marchés de plein air rennais, du mardi ou samedi. Rennes compte également un marché permanent, couvert: La Criée – Marché central.

Après le marché des Lices, le marché du Blosne l’un des plus fréquentés de Rennes.

Pour rappel

L’opération de revitalisation artisanale et commerciale engagée par la Ville fait de la place Jean-Normand un axe central, au cœur de la Zac Blosne-Est. Autour de la place, le programme prévoit :

Une offre de logements diversifiés

Une vingtaine de commerces de proximité, dont certains sont d’ores et déjà installés

Des surfaces dédiées pour des activités d’artisanat et des activités tertiaires

Les projets à venir

La restructuration commerciale et l’accueil d’activités économiques autour de la place Jean-Normand représente l’un des piliers du projet de rénovation urbaine à l’œuvre au Blosne.

Ce projet concerne également :

Les équipements publics

Après l’inauguration du Conservatoire au rayonnement régional fin 2021, l’ouverture du pôle associatif Polyblosne en septembre 2023, une halle multifonction, aire d’activités en plein air, ouvrira cet été.

Les espaces publics

Repensés, les espaces verts permettront des parcours piétonniers et des circulations douces en continu. À proximité de la place Jean-Normand, les travaux sur les jardins Slovènes s’achèveront mi-mai 2024.

L’habitat

Les axes principaux du quartier s’embellissent d’une offre de logements qui favorise la mixité sociale.

Les activités tertiaires et artisanales

La restructuration de l’axe des avenues des Pays-Bas / Andrée-Viollis se poursuivra en 2024 et 2025.