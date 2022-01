RENNES. MARC LOYON PREND DE LA HAUTEUR AU DIAPASON

Le photographe Marc Loyon, invité en résidence par le Crous et l’Université de Rennes 1, a arpenté les territoires du campus de Beaulieu : logements, restauration, liaison entre résidences et université, bâtiments universitaires… Une exposition photographique à découvrir jusqu’au 7 mars 2022.

L’objectif de cette résidence était de réfléchir sur l’organisation et l’aménagement de ce territoire universitaire. La série de photographies s’inscrit dans cette représentation du cadre spatio-temporel des étudiants avec un travail sur les limites de temps et de lieux. Ces extrémités de repères, à la fois dans un espace géographique (la résidence universitaire et l’Université) et dans une durée (temps passé à l’Université), elles en deviennent le fil conducteur de la narration photographique.

L’exposition ouverte au grand public, se présente comme un parcours autour de photographies en intérieur au Diapason, et en extérieur en très grands formats sur les bâtiments du campus et de la cité universitaire.

L’édition d’un livre

Un livre a été édité regroupant une quarantaine d’images ainsi que les textes d’Agnès Schermann, maîtresse de conférences en botanique et biologie de l’évolution à l’Université de Rennes 1.

Il est disponible aux Éditions sur la Crête.

► Exposition du 15 novembre 2021 au 7 mars 2022

Dates clés

Collection publiques: Musée de la Photographie, Curitiba (Brésil), Ville de Rennes, Musée Port de Douarnenez (France), Archives Photographiques de Barcelone (Espagne), Musée de Bretagne

2020: Résidence en cours au Centre d’Art Contemporain de Pontmain (53)

2020: Edition de Juillet, Contours avec Delphine Dauphy

Editions Filigranes, De la limite à la Marge

2019: Résidence et exposition à l’Université de Rennes 2, D’un milieu à l’Autre, Galerie La Chambre Claire, Rennes

2018: Résidence et exposition au Musée de Bretagne avec Delphine Dauphy, Contours, Les Champs Libres, Rennes

2018: Exposition Vienne/ Idéalement, Maison de l’Architecture et des espaces en Bretagne, Rennes

2017: Résidence et exposition Douarnenez/ De la limite à la Marge, Centre des Arts de Douarnenez

2016: Exposition Islande/ détails à la Maison des Photographes, Paris

2015: Résidence et exposition Barcelone/ Contours à l’Institut Français de Barcelone

Exposition collective Territoires d’Expériences à l’Institut Français de barcelone, Galerie Nationale de la Tapisserie, Photaumnales de Beauvais, Rencontres photographiques de Niort.

2014: Exposition Barra da lagoa dans le cadre du festival Travelling Rio de Janeiro, Galerie de l’escalier à Rennes

Résidence à l’Institut Français de barcelone, Barcelone/ Contours

Exposition collective Territoires d’Expériences à la galerie du Carré d’Art, galerie de l’Aparté, Archives Départementales

2013: Exposition Alger/ Cité d’empreintes, Médiathèque de Saint Jacques de La Lande

Projet Territoires d’Expériences, collaboration avec 5 autres photographes sur la technique du collodion humide

2012: Projet et exposition Intérieurs, projet de photographies de lieux sur la Métropole Rennaise

2010 : Résidence au site d’expérimentation artistique à Bazouges La Pérouse (35)

2008 : Exposition Islande/ Détails au Carré d’Art de Chartres de Bretagne