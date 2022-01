RENNES. LOWDY WILLIAMS AUX INOUÏS DU PRINTEMPS DE BOURGES

Lowdy Williams est candidat aux Inouïs du Printemps de Bourges à Rennes le 29 janvier 2022. Le rappeur de 29 ans attire l’attention avec son clip au décor rétro américain des années 1950, « So Confused », et se fait connaître avec son premier EP, Lost In Perceptions. Portrait d’un rappeur originaire de la west coast … bretonne.

Mettez William, Dominique et Louis dans une boîte. Secouez. Tadam ! Voici Lowdy Williams, un rappeur et artiste de 29 ans qui compile ses trois prénoms pour créer son nom de scène. En écoutant ses morceaux, difficile de croire que Lowdy Williams est originaire de Quimperlé (Finistère). En effet, l’artiste rappe presque toujours en anglais et semble arriver tout droit des États-Unis. Le résultat est impressionnant.

©Jean-adrien Morandeau

« J’ai grandi en écoutant du rap » Lowdy Williams

Lowdy Williams ne naît pas dans une famille d’artistes. Bien qu’il se souvienne de la musique que ses parents mettent sur l’autoroute des vacances, le rappeur reste surtout influencé par les cassettes « faites maison » que sa sœur ainée écoute en boucle.

« J’ai grandi en écoutant du rap. C’était du MC Solaar, du IAM. Dès mes quatre, cinq ans, j’ai kiffé le rap. Je me souviens encore de moi enregistrant des cassettes avec les morceaux de Dr.Dre qui passaient sur Skyrock ».

Après ses études de marketing-communication, Lowdy Williams est contraint de rester en France car son projet de voyage à l’étranger n’aboutit pas. Il se dit alors « quitte à rester ici, autant faire quelque chose que j’aime, c’est-à-dire de la musique ». C’est ainsi que l’histoire commence. Aujourd’hui et depuis presque trois ans, le jeune artiste se concentre sur le rap, sa passion, avec l’objectif de s’y consacrer à plein temps. En parallèle, le rappeur est voix-off pour des chaînes YouTube et des entreprises : « ce rythme me permet de faire un mi-temps et d’avoir le reste de mon temps pour faire de la musique », explique le rappeur.

En 2018, Lowdy Williams sort « So Confused », un premier morceau qui interpelle Sacha Arethura et Quentin Ribeyrol, les deux réalisateurs à l’origine du clip. Ce dernier donne davantage de visibilité au rappeur et le motive à sortir son premier EP Lost in Perceptions en octobre 2019. Il le présente au public lors d’une release party, organisée par ses soins au bar Les Petits Papiers (Rennes), et d’un premier concert au 4bis à Rennes. Ces représentations n’ont pas laissé indifférent Cédric Bouchu, programmateur de I’m from Rennes qui lui propose de jouer lors de l’édition 2020 du fameux festival, finalement annulée en raison du COVID-19. Cette annonce ne décourage pas Lowdy Williams puisqu’en 2021 il sort son deuxième EP quatre titres Red Blossoms et rencontre un groupe de musiciens avec lequel il se produit en live band lors de l’édition 2021 de I’m from Rennes et avec lequel il se produira lors des auditions des Inouïs le 29 janvier à l’Antipode.

Côté inspiration, Lowdy Williams est plutôt orienté rap US. Il cite notamment Kendrick Lamar dont il est un grand fan ou encore Tyler, The Creator et Anderson .Paak. Cette influence américaine se retrouve dans ses textes qu’il interprète majoritairement en anglais, langue que le rappeur parle aisément depuis l’enseignement secondaire.

« Je ne sais pas pourquoi, j’ai toujours eu de grosses facilités en anglais. Même à la fin du collège et du lycée, mes professeurs croyaient que j’avais de la famille américaine alors que ce n’est pas le cas ».

En 2016, après un voyage d’un an au pays de l’Oncle Sam, Lowdy Williams vit difficilement son retour en France. Là-bas, il se sent « comme à la maison ». C’est alors naturellement, qu’il se met à rapper en anglais;

« C’est en revenant que je me suis dit que j’allais me remettre à écrire. Ça me paraissait évident que ce j’ai à raconter, je le raconte en anglais ».

Lorsqu’il écrit, Lowdy Williams se plaît à raconter des histoires en suivant un fil rouge. Créer des titres indépendants les uns des autres, ce n’est pas son truc. Ce qui passionne le rappeur, c’est de réaliser une œuvre qui se reflète dans tous les titres qui la composent : « J’ai du mal à écrire de la musique s’il n’y a pas un thème ou une histoire derrière. Ce qui m’anime c’est d’écrire une sorte d’œuvre et pas seulement un assemblage de morceaux et de singles écrits un par un », souligne-t-il.

La thématique de la quête d’identité, depuis plusieurs années au centre des réflexions de Lowdy Williams, sera approfondie dans son prochain EP prévu pour 2022. Ce dernier promet d’être plus sombre et introspectif que les précédents, bien que Lost in Perceptions et Red Blossoms donnent déjà le ton en contrastant avec l’humoristique et caricatural « So Confused ».

« Après « So Confused », j’ai vite voulu passer à autre chose parce que j’avais peur que les gens pensent que je fais du rap drôle et caricatural et ce n’est pas du tout ce que je veux. L’idée du prochain EP est d’avoir quelque chose de plus sérieux ».

Une chose est sûre, Lowdy Williams est plus que jamais prêt à enflammer la scène de l’Antipode pour les Inouïs ce samedi. Serein pour les auditions, il présentera sa formule live band accompagné des deux batteurs Jack Bowman et Théo Besnard et du claviériste Fabien Lahaye. « On a tous vraiment hâte de jouer dans ce nouvel Antipode car les conditions live sont apparemment incroyables et avec un super son. On a juste envie de kiffer à fond et d’aller choper cette sélection pour aller jouer au Printemps de Bourges », conclut-il.

Venez soutenir Lowdy Williams lors des auditions régionales Inouïs du Printemps de Bourges, à Rennes. Si vous voulez faire partie du public et soutenir votre artiste favori, rendez-vous le samedi 29 janvier 2022 à l’Antipode ! Réservations ici.

Depuis 1985, les Inouïs du Printemps de Bourges constituent un festival tremplin pour les artistes de musiques actuelles. Cette année, 3000 candidatures ont été examinées par 350 professionnels de la musique. 136 artistes ou groupes ont été retenus, répartis sur 28 antennes territoriales. En plus d’une visibilité donnée à de jeunes projets, les lauréat·e·s des différents prix se verront programmés à plusieurs festivals, dont le fameux Printemps de Bourges, qui se tient cette année du 19 au 24 avril. Les concerts d’audition ont lieu entre le 6 janvier et le 5 février 2022. À Rennes, rendez-vous le 29 janvier à 20h à l’Antipode. Au programme : Earl Nest, FauxX, Jeanne Bonjour, Lowdy Williams, Niteroy et Tallou.

