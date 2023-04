Rennes. Quatre lignes de trambus à l’horizon 2030

Des trambus vont être progressivement mis en service dans la métropole à partir de 2027. Quatre lignes de trambus sont prévus à l’horizon 2030.



Après l’ouverture de la ligne b de métro en septembre 2022, Rennes Métropole poursuit sa politique volontariste en faveur des mobilités décarbonnées. Prochain chantier : la création, à l’horizon 2030, de quatre lignes de trambus.

Un trambus, c’est quoi ?

C’est un bus électrique articulé qui combine les avantages d’un tramway et la souplesse d’un bus. Il circule sur une voie qui lui est réservée, à la façon d’un tram. Son déplacement n’étant pas gêné par la circulation automobile, son passage est plus régulier. D’autant qu’il a la priorité lorsqu’il arrive aux carrefours et aux feux !

Il circule sur une plus grande amplitude horaire que les bus : entre 5h25 et 0h35, et à une fréquence élevée avec un passage toutes les 4 à 8 minutes. Comme dans un tram, il est possible d’y monter par les quatre portes (pas seulement par l’avant comme dans un bus), pour faciliter la fluidité.





Les quatre lignes en détail

Consultez le détail des 4 lignes par ici.

Consultez les résultats de consultation sur le projet sur le site de la fabrique citoyenne.

Calendrier du projet

Études d’opportunité et de faisabilité : 2019-2022

Consultation citoyenne : 2022 – 2023

Études opérationnelles : 2023-2026

Concertation et enquêtes publiques : 2023-2026

Travaux : 2025-2030

Mise en service : 2027-2030